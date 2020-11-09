На оккупированной территории Крыма появится так называемое дипломатическое представительство – консульство Республики Никарагуа. На церемонию открытия уже прибыла госпожа посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес.

Так называемое консульство откроют в Симферополе. Об этом сообщает Интерфакс-Россия. К теме Украинская власть готова помочь крымчанам из-за коронавируса: детали Добавим, "почетным консулом" Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев. За назначение консульства в Крыму Украина инициировала санкции против Никарагуа. Заметим, государство признало полуостров частью России еще в 2014 году. Обратите внимание! Никарагуа регулярно отказывается голосовать за резолюцию ООН о признании России страной-оккупантом. Олег Белавенцев: что о нем известно Пророссийский активист Белавенцев был представителем Владимира Путина в так называемом Крымском федеральном округе.

Он активно поддерживал аннексию Крыма.

В 2019 году райсуд Киева приговорил Белавенцева к 13 годам заключения. Причиной стало посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины.

По данным суда, Белавенцев призвал украинских военных перейти на сторону России и сдать оккупантам оружие и боеприпасы.