Оккупанты в Крыму откроют так называемое консульство Никарагуа
На оккупированной территории Крыма появится так называемое дипломатическое представительство – консульство Республики Никарагуа. На церемонию открытия уже прибыла госпожа посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес.
Так называемое консульство откроют в Симферополе. Об этом сообщает Интерфакс-Россия.
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Добавим, "почетным консулом" Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев.
За назначение консульства в Крыму Украина инициировала санкции против Никарагуа. Заметим, государство признало полуостров частью России еще в 2014 году.
Олег Белавенцев: что о нем известно
- Пророссийский активист Белавенцев был представителем Владимира Путина в так называемом Крымском федеральном округе.
- Он активно поддерживал аннексию Крыма.
- В 2019 году райсуд Киева приговорил Белавенцева к 13 годам заключения. Причиной стало посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины.
- По данным суда, Белавенцев призвал украинских военных перейти на сторону России и сдать оккупантам оружие и боеприпасы.
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