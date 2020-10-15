Российские оккупанты все чаще нарушают воздушное пространство Украины и отправляют в аннексированный Крым все больше и больше пассажирских самолетов. По сравнению с 2019 годом их количество выросло на 11,1%.

В то же время интенсивность выполнения полетов зависит от сезонности: летом она выше, зимой, соответственно, – ниже. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора "Украэроруха" Андрей Ярмак в интервью Интерфакс-Украина.

В то же время Россия втрое увеличила военное присутствие в Крыму, – МИД Украины

Если говорить о динамике, то в 2019 году российские авиакомпании совершали в Крым в среднем в день около 90 рейсов или 32,5 тысячи рейсов в год. В этом году это число несколько выросло: по результатам января-сентября среднесуточное количество таких рейсов-около 100,

- подчеркнул он.

"Украэрорух" системно фиксирует все нарушения правил использования воздушного пространства со стороны российских авиакомпаний. Всю эту информацию он передает в Госавиаслужбу для принятия мер.

Обратите внимание! В 2014 году Госавиаслужба закрыла воздушное пространство над Крымом. Следовательно, ни одно государство не имеет права отправлять или сажать там свои самолеты.



Украина – единственное государство, которое имеет право управлять воздушным пространством в Симферопольском районе полетной информации.

Россия, которая оккупировала украинский полуостров, ежедневно нарушает запрет Украины.