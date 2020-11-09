С 10 ноября в зоне ООС должны были бы возобновить работу всех КПВВ. Однако оккупанты уже заявили, что продолжат блокировать пропуск в Донецкой области.

В то же время гражданские смогут пересекать линию разграничения только через один КПВВ два дня в неделю. Об этом пишут сепаратистские СМИ, сообщает 24 канал.

Важно В зоне ООС возобновят работу всех КПВВ: что известно

Со стороны отдельных районов Донецкой области будет работать только КПВВ "Оленевка" (по понедельникам и пятницам) на дорожном коридоре с КПВВ "Новотроицкое". Однако пропуск через КПВВ "Майорское", "Марьинка" и "Гнутово" заблокируют.

Также в ОРДО отмечают, что открытие Украиной пунктов пропуска в одностороннем порядке якобы приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации в Донецкой области.

Отметим, что движение через КПВВ ограничивали из-за пандемии COVID-19. В частности, пункты пропуска закрывали с марта 2020 года. Также ограничения действовали и в сентябре этого года. Подробнее о ситуации в зоне ООС – читайте здесь.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе действует режим тишины. Однако российские боевики его регулярно нарушают. В частности, в результате обстрелов 30 октября погибли 2 украинских военных. А 5 ноября еще один воин получил ранение.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу