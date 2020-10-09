В течение 8 октября войска оккупанта трижды нарушили режим прекращения огня. Вблизи Песков открыли огонь из стрелкового оружия, а возле Опытного осуществили дистанционное минирование перед украинскими позициями.

Вражеские провокации не ставили угрозы жизни и здоровью военных, поэтому огонь в ответ украинские бойцы не открывали, сообщают в фейсбуке штаба ООС.

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Какие нарушения боевиков зафиксировали:

вблизи Песков оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия;

возле Опытного осуществили дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. К счастью, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, военные ВСУ и пожарные ГСЧС ликвидировали пожары неподалеку Попасной и Катериновки. В то же время ликвидация очагов возгораний возле Болотенного и Катериновки еще продолжается.

Ситуация с начала суток 9 октября

В районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. По всей линии разграничения тишина.

Обратите внимание! С 27 июля 2020 года на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако оккупанты регулярно нарушают перемирие.

Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала