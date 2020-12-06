Оккупанты превратили популярный пляж под Алуштой в свалку: шокирующие фото
Россияне продолжают уничтожать красивые и уникальные места в Крыму. Так, на оккупированном полуострове они превратили в свалку популярный когда-то пляж Малый Маяк, под Алуштой.
Туда оккупанты сбрасывают строительные отходы и мусор. Часть отходов попадает прямо в море. Последствия таких действий проиллюстрировал в Твиттере блогер RoksolanaToday&КрымUA.
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Малый Маяк, южное побережье Крыма. Строительный мусор практически в море. Такого у нас еще не было,
– говорится в описании к фото.
Отметим, что Малый Маяк – это курортный поселок, расположенный на южном побережье Крыма. Он подчинен Алуштинскому городскому совету и находится в 10 километрах от этого города и в 25 – от Ялты.
Рядом с поселком есть реликтовый парк Карасан, Кучук-ламбатский заповедник, а также гора Кастель. С Малого Маяка начинается тропа на Бабуган-яйлу.
Малый Маяк в Крыму: карта
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