Оккупанты привели в полную боевую готовность войска на востоке Украины в рамках командно-штабных учений. Военные РФ привлекли максимальное количество личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны.

Эту информацию сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Спикер Минобороны Александр Мотузяник отметил, что командование ВС РФ продолжает наращивать боеспособность соединений и частей оперативной группировки российско-оккупационных войск

По данным разведки, на полигонах террористов проводятся тренировки и развертывание полевых командных пунктов.

"5 октября на едином оперативном фоне начаты командно-штабные учения с органами военного управления, частями и подразделениями первого и второго армейских корпусов российско-оккупационных войск, которые приведены в боевую готовность "Полная" (с обучения)", – сообщает пресс-служба Минобороны.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе действует режим полного прекращения огня. Впрочем, пророссийские боевики нарушают его почти ежедневно. Выстрелы на фронте преимущественно неприцельные. Впервые договоренности нарушили 6 сентября. Тогда в результате вражеского обстрела погиб один украинский военный.



Какие территории оккупированы на востоке Украины​ / Инфографика 24 канала