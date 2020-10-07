Оккупанты привели в боевую готовность войска на Донбассе, – разведка
Оккупанты привели в полную боевую готовность войска на востоке Украины в рамках командно-штабных учений. Военные РФ привлекли максимальное количество личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны.
Эту информацию сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
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Спикер Минобороны Александр Мотузяник отметил, что командование ВС РФ продолжает наращивать боеспособность соединений и частей оперативной группировки российско-оккупационных войск
По данным разведки, на полигонах террористов проводятся тренировки и развертывание полевых командных пунктов.
"5 октября на едином оперативном фоне начаты командно-штабные учения с органами военного управления, частями и подразделениями первого и второго армейских корпусов российско-оккупационных войск, которые приведены в боевую готовность "Полная" (с обучения)", – сообщает пресс-служба Минобороны.
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