В течение 22 ноября враг дважды нарушил достигнутые мирные договоренности. Неспокойно было недалеко от населенного пункта Шумы и в направлении Водяного.

Оккупанты уже традиционно применили стрелковое оружие. Об этом сообщили в штабе ООС.

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Где было неспокойно

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от населенного пункта Шумы противник открывал огонь из стрелкового оружия .

противник открывал огонь . Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.

Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь в ответ они не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет,

– отметили в ООС.

Как прошли сутки на Донбассе

За прошедшие сутки в районе ответственности наших бригад враг 1 раз нарушил режим прекращения огня. Так, выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксированы вблизи населенного пункта Водяное.

К счастью, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.