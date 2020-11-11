Спикер оккупационного парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что жителям полуострова стоит "забыть" о поставках днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

По его мнению, сейчас это технически невозможно, поскольку ситуация с Украиной слишком сложная. Об этом говорится на сайте подконтрольного России парламента Крыма, пишет 24 канал.

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Кроме этого, Константинов убежден, что Крыму стоит идти по пути, определенному российским президентом. Так как вопрос возобновления поставок "даже не с кем обсуждать".

Если предположить, что это будет решено, они будут менять цену на воду три раза в день. Во-вторых, интересует качество этой воды. Просто открыть шлюзы и пустить ее в Крым невозможно,

– подчеркнул он.

Спикер оккупационного парламента добавил, что на восстановление Северо-Крымского канала нужно много денег. Мол, нельзя просто лить воду, потому что она вся будет идти в землю.

"Кто сказал, что они не отравят эту воду, и скажут, что мы это сделали? Пока в Украине не будет адекватной власти, а такого не предвидится, об этом надо забыть", – сказал Константинов.

Справка. До аннексии Крыма Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. В 2014 году поставки воды прекратили. Подробнее – читайте здесь.