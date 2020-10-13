С 12 октября на оккупированных территориях Донбасса пророссийские боевики проводят военные сборы. В этом они хотят задействовать как можно больше людей.

Командиры российско-оккупационных войск хотят повысить боевую подготовку в своих рядах. Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на данные разведки.

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Что известно о собрании террористов

На полигонах армейских корпусов оккупантов проводят собрания мужчин в возрасте до 35 лет.

Руководителям оккупационных учреждений и предприятий запретили брать на работу мужчин моложе 35, которые не прошли эти сборы.

Обучение боевиков продлится две недели. К ним террористы хотят привлечь как можно больше местных жителей.

Ситуация на Донбассе с начала суток 13 октября

По состоянию на 12:00 боевики дважды нарушили режим тишины. Они стреляли из гранатометов возле Зайцевого и Веселого.

возле Зайцевого и Веселого. Потерь среди украинских военных нет.

Огонь бойцы Объединенных сил не открывали.

Что происходило на Донбассе за минувшие сутки

За 12 октября оккупанты нарушили режим прекращения огня 7 раз. Они провоцировали украинских военных возле Авдеевки, Новолуганского, Майорска, Орехового и Камышевахи.

Последние новости о войне на Донбассе:

КПВВ в Станице Луганской 15 октября закроют на карантин.

Оккупанты привели свои войска в полную боевую готовность.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала