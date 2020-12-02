Оккупанты требуют снести храм ПЦУ в Крыму: против епархии возбудили еще одно дело
Российские власти возбудили еще одно дело против епархии Православной церкви Украины в Крыму из-за того, что она не демонтирует деревянный храм в Евпатории. Митрополиту Симферопольскому и Крымскому Клименту вручили постановление с требованием снести храм до 3 декабря.
О деле в отношении епархии ПЦУ сообщает Прокуратура Крыма и Севастополя со ссылкой на представительство президента Украины на полуострове, пишут "Крым.Реалии".
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Отмечается, что Управление Федеральной службы судебных приставов России по Крыму установило новый срок: деревянный храм в Евпатории нужно снести до 3 декабря.
Постановление по этому делу 1 декабря получил Митрополит Симферопольский и Крымский Климент.
Такие действия оккупантов являются прямым нарушением норм международного гуманитарного права и очередным подтверждением дискриминации и давления на единую украинскую религиозную общину в Крыму,
– говорится в сообщении.
Поэтому прокуратура в рамках уголовного производства предоставит соответствующую правовую оценку указанным действиям представителей оккупационной власти.
Что этому предшествовало
- Митрополит Крымской епархии ПЦУ Климент ранее получил пакет документов от российской Федеральной службы судебных приставов с требованием демонтировать храм в честь Успения образа Божией Матери "Неопалимая Купина" в Евпатории до 3 ноября 2020 года.
- Епархия также должна была выплатить штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.
- Представительство президента Украины в Крыму, украинский омбудсмен Людмила Денисова, иерархи ПЦУ осудили решение российского суда в Евпатории.
- Адвокаты митрополита Климента обратились в Европейский суд по правам человека.
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