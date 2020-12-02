Российские власти возбудили еще одно дело против епархии Православной церкви Украины в Крыму из-за того, что она не демонтирует деревянный храм в Евпатории. Митрополиту Симферопольскому и Крымскому Клименту вручили постановление с требованием снести храм до 3 декабря.

О деле в отношении епархии ПЦУ сообщает Прокуратура Крыма и Севастополя со ссылкой на представительство президента Украины на полуострове, пишут "Крым.Реалии".

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Отмечается, что Управление Федеральной службы судебных приставов России по Крыму установило новый срок: деревянный храм в Евпатории нужно снести до 3 декабря.

Постановление по этому делу 1 декабря получил Митрополит Симферопольский и Крымский Климент.

Такие действия оккупантов являются прямым нарушением норм международного гуманитарного права и очередным подтверждением дискриминации и давления на единую украинскую религиозную общину в Крыму,

– говорится в сообщении.

Поэтому прокуратура в рамках уголовного производства предоставит соответствующую правовую оценку указанным действиям представителей оккупационной власти.

Что этому предшествовало