Оккупанты увеличили количество снайперов и диверсантов на Донбассе, – разведка
Украинская разведка зафиксировала усиление подразделений российско-оккупационных сил на Донбассе. Боевики увеличивают количество снайперских пар и диверсантов.
Действия оккупантов связаны с подготовкой к проведению диверсий в серой зоне. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Доказательством этого является Снайпер боевиков обстрелял позиции ВСУ: украинский боец получил ранение
Кроме того, оккупанты готовятся к осуществлению обстрелов для провоцирования украинских военных на ответный огонь и задачи нанесения потерь подразделениям Объединенных сил.
На отдельных направлениях оккупанты продолжают удерживать артиллерийские системы и минометы вблизи линии боевого столкновения с нарушением договоренностей по отводу вооружения и военной техники,
- добавили в оборонном ведомстве.
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