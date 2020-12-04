Украинская разведка зафиксировала усиление подразделений российско-оккупационных сил на Донбассе. Боевики увеличивают количество снайперских пар и диверсантов.

Действия оккупантов связаны с подготовкой к проведению диверсий в серой зоне. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Доказательством этого является Снайпер боевиков обстрелял позиции ВСУ: украинский боец получил ранение

Кроме того, оккупанты готовятся к осуществлению обстрелов для провоцирования украинских военных на ответный огонь и задачи нанесения потерь подразделениям Объединенных сил.

На отдельных направлениях оккупанты продолжают удерживать артиллерийские системы и минометы вблизи линии боевого столкновения с нарушением договоренностей по отводу вооружения и военной техники,

- добавили в оборонном ведомстве.

Минобороны об активации врага на Донбассе: видео