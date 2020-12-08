Командование российских оккупационных войск усиливает меры боевой подготовки артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений. На полигонах оккупированного Донбасса боевики проводят обучение.

Оккупационные войска продолжают нарушать перемирие на Донбассе, сообщил представитель Минобороны Михаил Шаравара со ссылкой на Главное управление разведки.

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Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает наращивать мероприятия боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений,

– отметил Шаравара.

В частности, на этой неделе на полигонах временно оккупированных территорий Донбасса оккупанты проводят:

занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин;

сборы с командирами взводов и младшим командным составом;

сборы с командирами боевых машин;

показательные инструкторско-методические занятия.

Кроме того, по словам Шаравары, противник усиливает передовые позиции 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК группировки российских оккупационных войск очередными артиллерийскими подразделениями и танками. Этим оккупанты нарушают минские договоренности по отводу вооружения и военной техники линии соприкосновения.

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Справка. По информации Генштаба, по состоянию на 4 ноября 2020 года на временно оккупированных частях Донбасса находится примерно 38 тысяч боевиков, 480 танков, а также 900 единиц бронированных машин и другой техники. Также на границе с Украиной на территории Ростовской области находятся 12 батальонно-тактических групп.