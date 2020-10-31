Главарь оккупантов в Крыму Сергей Аксенов заявил о старте реализации российского плана по водоснабжению полуострова. Недавно полуостров посетил российский вице-премьер Марат Хуснуллин и проинспектировал строительство водозаборов на реке Бельбек и Кадыковский карьер.

По поручению России к строительству привлекли военных. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей".

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Хуснуллин отметил, что привлечь военных было "правильным решением". Вскоре к работе должны приступить еще 200 человек. "Росгеология" до конца года планирует пробурить на полуострове 30 скважин. Мол, по их подсчетам, в четвертом квартале 2020 года водность рек будет варьироваться от 10 до 60% от нормы.

Ранее появилось сообщение, что из-за проблем с водой в Крыму будут принудительно выкупать частные скважины. Российские оккупанты предлагают подключать прокуратуру в случае сопротивления крымчан в этом вопросе. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков убежден, что Россия может обеспечить оккупированный Крым водой без участия Украины.

Что известно о катастрофической нехватке воды в Крыму

За 150 лет наблюдений 2020 год стал самым засушливым для Крыма.

До аннексии полуострова, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал.

После оккупации полуострова Россией Украина прекратила поставки воды в Крым в 2014 году.

Российские власти пополняют запасы воды в аннексированном Крыму из водохранилищ естественного стока и подземных источников.

Но экологи предупреждают, что использование воды из подземных источников стало причиной засоления почвы на полуострове. Поэтому так называемая местная власть полуострова призывает людей экономить воду.

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Заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамила Ташева отметила, что к проблеме с водой в Крыму привели несколько факторов: