Пророссийские боевики нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе. Оккупационные силы на Приазовье через линию разграничения запустили беспилотник.

Зафиксировали вражеский квадрокоптер вблизи населенного пункта Водяное. Об этом сообщило командование Объединенных сил.

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Украинские военные средствами радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника.

В течение текущих суток (1 ноября 2020 года – 24 канал) обстрелов со стороны противника на участках ответственности наших бригад зафиксировано не было. Вдоль линии разграничения наблюдается тишина,

– отметили в штабе ООС.

В сообщении проинформировали, что в районе проведения операции саперы ГСЧС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 113 взрывоопасных предметов.

Важно. Пророссийские боевики 31 октября 2020 года нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Больше читайте по ссылке.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас отремонтировали 4 дома. Еще на 4 объектах восстановительные работы продолжаются.