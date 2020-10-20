Наблюдатели ОБСЕ в течение 16 – 18 октября зафиксировали автоколонну российских грузовиков, которая заехала на территорию оккупированного Донбасса. Кроме того, боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой области. Накануне миссия сообщала о 9 таких нарушениях.

На Луганщине нарушений перемирия на выходных не зафиксировали. Такие данные обнародовали в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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2 автоколонны грузовиков беспилотник зафиксировал на оккупированной территории Донецкой области вблизи границы с Россией. Одна из них заехала, а вскоре уехала из Украины.

Кроме того, возле участка разведения в Золотом миссия ОБСЕ видела людей. В то же время на блокпосте вооруженных формирований в Кременце Донецкой области боевики ограничивали передвижение представителей ОБСЕ.

Заметим, за сутки 19 октября пророссийские боевики на Донбассе дважды нарушили режим "тишины". Они стреляли в сторону украинских позиций и запустили беспилотник через линию разграничения. Наши военные ответный огонь не открывали, а дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако пророссийские боевики постоянно его нарушают. Впервые наемники прицельно обстреляли позиции украинских военных 6 сентября. Тогда погиб один наш защитник. 17 октября боевики неприцельно стреляли из гранометов.

Оккупированные территории на Донбассе / Инфографика 24 канала.