В Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают водоснабжение Ялты, значительно снизились запасы. Поэтому подконтрольные России городские власти планируют выкачивать воду из озера Могаби.

Таким образом город должен получить дополнительные 850 тысяч кубов воды. Об этом сообщили "Крым.Реалии" со ссылкой на сообщение главы российской администрации Ялты Янины Павленко.

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По ее словам, такие меры позволят обеспечить подачу воды к 3 территориям западной стороны Ялты.

Кроме этого, с 14 декабря в Ялте вводят 6-часовой график подачи воды из-за снижения запасов в водохранилищах.

Впрочем Павленко подчеркнула, что объекты социальной сферы не должны почувствовать проблемы с водой. Поэтому в образовательных учреждениях будут установлены дополнительные емкости для обеспечения детей и работников. А в инфекционное отделение, родильный дом и городскую больницу №1 воду будут подавать круглосуточно.

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