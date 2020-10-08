На оккупированной территории Луганской области на взрывчатке подорвались женщина с несовершеннолетним сыном. Они получили серьезные ранения.

Женщина с 11-летним сыном подорвались, когда искали свою корову. Об этом сообщает в отчете миссия ОБСЕ.

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Где подорвались люди

Местная жительница с сыном подорвались в конце сентября в поле возле Золотого-5. Это за 61 километр на запад от Луганска. С ними была еще дочь женщины, но она не пострадала.

Какие ранения получили пострадавшие

Женщина получила серьезные ранения ног. Ей ампутировали левую ногу ниже колена.

ниже колена. Ее сын получил ранение глаз. Мальчику делали операцию в больнице оккупированного Первомайска.

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