Искали корову: на оккупированной Луганщине подорвались женщина с ребенком
На оккупированной территории Луганской области на взрывчатке подорвались женщина с несовершеннолетним сыном. Они получили серьезные ранения.
Женщина с 11-летним сыном подорвались, когда искали свою корову. Об этом сообщает в отчете миссия ОБСЕ.
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Где подорвались люди
Местная жительница с сыном подорвались в конце сентября в поле возле Золотого-5. Это за 61 километр на запад от Луганска. С ними была еще дочь женщины, но она не пострадала.
Какие ранения получили пострадавшие
- Женщина получила серьезные ранения ног. Ей ампутировали левую ногу ниже колена.
- Ее сын получил ранение глаз. Мальчику делали операцию в больнице оккупированного Первомайска.
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