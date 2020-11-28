В оккупированном Харцызске Донецкой области 25 ноября состоялась стихийная забастовка рабочих сталеканатного завода "Силур". Причиной стало то, что людям выплатили только 20% зарплаты.

Рабочие устали от отношения новых владельцев завода. Об этом сообщает "Новости Донбасса".

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Людей достало отношение новых владельцев, а последней каплей стало то, что из итак небольшой зарплаты выплатили только двадцать процентов,

– говорится в сообщении.

Что известно о скандале на заводе "Силур"

Оккупанты заявляют, что прибыль от завода "оседает" на фирме-прокладке в России. На Донетчину попадает минимум денег.

В 2019 году "Силур" оккупационные власти Донбасса передали в управление частной компании ООО "Ростекспоснаб 8".

Однако в российском Ростове-на-Дону есть компания с почти аналогичным названием – ООО "Ростекспоснаб", которой на тот момент уже был год.

Обратите внимание! В 2016 году украинский владелец харцызского "Силура" потерял контроль над заводом.