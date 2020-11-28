На оккупированном Донбассе бастуют рабочие завода
В оккупированном Харцызске Донецкой области 25 ноября состоялась стихийная забастовка рабочих сталеканатного завода "Силур". Причиной стало то, что людям выплатили только 20% зарплаты.
Рабочие устали от отношения новых владельцев завода. Об этом сообщает "Новости Донбасса".
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Людей достало отношение новых владельцев, а последней каплей стало то, что из итак небольшой зарплаты выплатили только двадцать процентов,
– говорится в сообщении.
Что известно о скандале на заводе "Силур"
- Оккупанты заявляют, что прибыль от завода "оседает" на фирме-прокладке в России. На Донетчину попадает минимум денег.
- В 2019 году "Силур" оккупационные власти Донбасса передали в управление частной компании ООО "Ростекспоснаб 8".
- Однако в российском Ростове-на-Дону есть компания с почти аналогичным названием – ООО "Ростекспоснаб", которой на тот момент уже был год.
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