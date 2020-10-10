На оккупированном Донбассе исчезли самые необходимые лекарства: детали
На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей можно наблюдать дефицит лекарственных средств, особенно антибиотиков. Лекарств нет не только в аптеках, а и даже в больницах, в частности тех, где лечат больных коронавирусом. Основная причина такого – ажиотаж среди населения.
Подробнее о дефиците лекарств на оккупированном Донбассе
Ситуация в "ДНР"
В частности, в клиниках фейковых "Донецкой народной республики" больным дают список необходимых препаратов и говорят "покупайте, у нас этого нет". Об этом пишет "Інформаційний спротив".
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Правда, стоимость некоторых ежедневных лекарств доходит до 2-3 тысяч рублей. А за неделю набирается до 10-15 тысяч рублей.
Какие здесь цены на лекарства
- "Клексан" стоит 4700 рублей, и его хватает на 5 дней.
- Антибиотики, как "Тиенам" и "Меронем", обойдутся в примерно 9-12 тысяч рублей на три дня. Само лечение длится от двух недель до месяца и более.
- Но последних в псевдообразовании – недостаточно, поэтому берут аналоги по 3500-4000 рублей на три дня.
Оккупанты объясняют нехватку лекарств "перебоями в финансировании" и кормят обещаниями, что скоро будет новое поступление.
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Что происходит в "ЛНР"
Здесь есть медучреждения, где почти половина медицинского персонала находится на "больничном", часть из которых – с двусторонней пневмонией и тому подобное. Поэтому не хватает врачей, и те, что есть, работают буквально до изнеможения.
Их оккупанты заменяют младшим персоналом или медиками узких специализаций. Были варианты даже привлечь студентов медицинского вуза, но пока эта идея – "на паузе".