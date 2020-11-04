На оккупированном Донбассе за правду о коронавирусе бросают в тюрьму, – журналист
Журналист Андрей Детяренко заявил, что на оккупированной части Донбасса боевики преследуют журналистов за правду о коронавирусе. Несмотря на значительные темпы распространения болезни, оккупанты продолжают уверять, что "ситуация полностью контролируется".
Количество заболевших COVID-19 в неподконтрольных регионах может быть в разы больше, чем позволяют говорить боевики. Об этом журналист Андрей Дегтяренко заявил в эфире телеканала "Дом".
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По его словам, главари из оккупированного Донбасса запрещают журналистам говорить правду. Там вообще нет свободного распространения информации.
Все очень жестко контролируется группировками боевиков. Журналисты, которые вынуждены там работать, дают дозированно только ту информацию, которую им выдают так называемые официальные органы,
– заявил журналист.
Он также подчеркнул, что медиа, работающие в ОРДЛО, называют только цифры по коронавирусу, которые им позволяют, и показывают репортажи из тех больниц, где ситуация пока приемлема.
"Но это обусловлено не тем, что журналисты не хотят говорить правду своим зрителям и читателям – они очень сильно рискуют, если увидит мир информация, которая, с точки зрения группировок, может им навредить", – пояснил Андрей Дегтяренко.
Какова ситуация с коронавируса в Донбассе?
В офисе украинского омбудсмена еще в начале октября заявляли, что ситуация с коронавирусом на оккупированном Донбассе критическая. Мол, людям записывают любые диагнозы, кроме коронавируса.
Более того, даже во времена пандемии боевики проводят массовые мероприятия. В это время больницы переполнены, а средств медицинской защиты у них не хватает.
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