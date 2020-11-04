Журналист Андрей Детяренко заявил, что на оккупированной части Донбасса боевики преследуют журналистов за правду о коронавирусе. Несмотря на значительные темпы распространения болезни, оккупанты продолжают уверять, что "ситуация полностью контролируется".

Количество заболевших COVID-19 в неподконтрольных регионах может быть в разы больше, чем позволяют говорить боевики. Об этом журналист Андрей Дегтяренко заявил в эфире телеканала "Дом".

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По его словам, главари из оккупированного Донбасса запрещают журналистам говорить правду. Там вообще нет свободного распространения информации.

Все очень жестко контролируется группировками боевиков. Журналисты, которые вынуждены там работать, дают дозированно только ту информацию, которую им выдают так называемые официальные органы,

– заявил журналист.

Он также подчеркнул, что медиа, работающие в ОРДЛО, называют только цифры по коронавирусу, которые им позволяют, и показывают репортажи из тех больниц, где ситуация пока приемлема.

"Но это обусловлено не тем, что журналисты не хотят говорить правду своим зрителям и читателям – они очень сильно рискуют, если увидит мир информация, которая, с точки зрения группировок, может им навредить", – пояснил Андрей Дегтяренко.