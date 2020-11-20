В подконтрольном России Донецке 17 ноября произошел взрыв на шахте. Оккупационная администрация не смогла спасти людей. Уже нашли один труп. Судьба еще 3 шахтеров пока неизвестна.

Из-за высокой загазованности выработки спасателям нужно было ждать 2 суток, чтобы начать операцию. Об этом пишет Радио Свобода.

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Трагедия произошла на угольной шахте имени Александра Скочинского.

После взрыва под завалами остались 4 горняков. Они были заблокированы под землей. Тело одного шахтера нашли ночью в 1:45 20 ноября.

Взрыв на шахте произошел после пожара в конвейерном штреке лавы 17 ноября. Люди находятся под завалами уже 3 сутки.

В соцсетях коллеги шахтеров выражают сомнения, что можно в загазованной выработке продержаться так долго: "Ни один самоспасатель не рассчитан на такое время при учете горения лавы".

Информации об аварии в СМИ оккупированных районов крайне мало. Однако они заполнены рассказами о выставках, новых соцвыплатах "военнослужащим" так называемой "ДНР". Также пишут о какой-то "цензуре" в Украине.

К слову, это самая опасная шахта Донбасса. Вероятность новых взрывов, до момента ликвидации аварии, очень высока.