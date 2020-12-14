Так называемые власти оккупированного Крыма придумывают все новые способы, как решить острую проблему с водоснабжением. Последнее предложение – использовать водопады на юге полуострова.

Осадки пополнили водопады на юге полуострова

Осадки пополнили водопады, которые летом пересохли. Поэтому сейчас их можно использовать как дополнительные источники воды для местных жителей. Об этом информирует Интерфакс.

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Благодаря дождям, которые были, мы получили серьезные притоки в альтернативные источники водоснабжения – это наши водопады,

- сообщила временно исполняющая обязанности главы так называемой администрации Ялты Янина Павленко.

Павленко сообщила, что речь идет о 3 водопадах. Они пополнились на 20 тысяч кубометров воды.

Отметим, что Ялта начала брать воду из озера Могаби, ведь собственные водохранилища города – обмелели.

Обратите внимание! Согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант Россия.

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