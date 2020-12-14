В оккупированном Крыму из водопадов будут выкачивать воду для населения: детали
Так называемые власти оккупированного Крыма придумывают все новые способы, как решить острую проблему с водоснабжением. Последнее предложение – использовать водопады на юге полуострова.
Осадки пополнили водопады на юге полуострова
Осадки пополнили водопады, которые летом пересохли. Поэтому сейчас их можно использовать как дополнительные источники воды для местных жителей. Об этом информирует Интерфакс.
К теме Назревает катастрофа: в Крыму запасов воды для крупнейших городов осталось на неделю
Благодаря дождям, которые были, мы получили серьезные притоки в альтернативные источники водоснабжения – это наши водопады,
- сообщила временно исполняющая обязанности главы так называемой администрации Ялты Янина Павленко.
Павленко сообщила, что речь идет о 3 водопадах. Они пополнились на 20 тысяч кубометров воды.
Отметим, что Ялта начала брать воду из озера Могаби, ведь собственные водохранилища города – обмелели.
Главное о проблемах с водой в оккупированном Крыму
- После российской оккупации Крыма на полуострове начались проблемы с водоснабжением. Ведь до 2014 года 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал.
- Также на территории Крыма возникло засоление почвы.
- В Украине проблему водоснабжения на оккупированном полуострове связывают с неправильным распределением ресурсов.
- В оккупированной Ялте с 14 декабря воду будут подавать по графику – три часа утром и столько же вечером.
Поделиться новостью