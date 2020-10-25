Оккупированному Крыму грозит гуманитарный кризис: в офисе Президента бьют тревогу
Представительство президента Украины в оккупированном Крыму обеспокоено критической гуманитарной ситуацией, которая сложилась на территории полуострова. Она связана с распространением коронавирусной инфекции.
Кроме подавления свободы слова и свободного распространения информации представительство президента выявило и другие вызовы. Об этом сообщили на странице в фейсбуке Представительство президента Украины в Крыму.
Важно Стрелять по облакам, чтобы пошел дождь: насколько критична ситуация с водой в Крыму – фото, видео
Речь идет о таких проблемах, с которыми столкнулись крымчане:
- отсутствие мест в больницах для лечения больных COVID-19, отказ в госпитализации даже тяжелобольных пациентов;
- перемещение больных COVID-19 из больниц в санатории, где больные остаются без медицинского надзора;
- отсутствие возможности пройти медицинское обследование и тестирование по собственному желанию;
- отсутствие доступа к скорой медицинской помощи;
- отсутствие в аптеках каких-либо препаратов первой необходимости для лечения COVID-19, что делает невозможным лечение дома;
- отсутствие надлежащего контроля за соблюдением правил использования средств индивидуальной защиты и карантинных мероприятий в общественных местах и местах массового скопления людей и тому подобное.
В офисе Президента осудили действия оккупационных властей в Крыму и отметили, что необходимо отреагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом на территории полуострова.
Что известно о коронавирусе в Крыму?
В Крыму побили антирекорд по заболеваемости COVID-19. За сутки 22 октября 2020 года на полуострове подтвердили 267 новых случаев заболевания коронавирусом. Мест в крымских больницах не хватает, а врачи начали массово болеть. Правозащитники утверждают, что оккупанты умышленно занижают общее количество больных коронавирусом. Крымская правозащитная группа отмечает, что уровень тестирования на полуострове остается низким.
Кроме гуманитарного кризиса в оккупированном Россией Крыму, возникшего из-за пандемии COVID-19, на полуострове существует и другая проблема – нехватка воды.
Проблемы с водой в Крыму: что об этом известно
- До аннексии Крыма Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал из Днепра. Но когда Россия оккупировала полуостров в 2014 году, Украина поставки воды туда прекратила.
- Сейчас оккупанты возят воду в Крым автоцистернами. Бездумное использование подземных вод уже привело к засолению почв и высыханию значительного количества озер и рек.
- Что же касается Украины, то она не планирует поставлять воду в Крым до его деоккупации.