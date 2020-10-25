Представительство президента Украины в оккупированном Крыму обеспокоено критической гуманитарной ситуацией, которая сложилась на территории полуострова. Она связана с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме подавления свободы слова и свободного распространения информации представительство президента выявило и другие вызовы. Об этом сообщили на странице в фейсбуке Представительство президента Украины в Крыму.

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Речь идет о таких проблемах, с которыми столкнулись крымчане:

отсутствие мест в больницах для лечения больных COVID-19, отказ в госпитализации даже тяжелобольных пациентов;

перемещение больных COVID-19 из больниц в санатории, где больные остаются без медицинского надзора;

отсутствие возможности пройти медицинское обследование и тестирование по собственному желанию;

отсутствие доступа к скорой медицинской помощи;

отсутствие в аптеках каких-либо препаратов первой необходимости для лечения COVID-19, что делает невозможным лечение дома;

отсутствие надлежащего контроля за соблюдением правил использования средств индивидуальной защиты и карантинных мероприятий в общественных местах и местах массового скопления людей и тому подобное.

В офисе Президента осудили действия оккупационных властей в Крыму и отметили, что необходимо отреагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом на территории полуострова.

Что известно о коронавирусе в Крыму?

В Крыму побили антирекорд по заболеваемости COVID-19. За сутки 22 октября 2020 года на полуострове подтвердили 267 новых случаев заболевания коронавирусом. Мест в крымских больницах не хватает, а врачи начали массово болеть. Правозащитники утверждают, что оккупанты умышленно занижают общее количество больных коронавирусом. Крымская правозащитная группа отмечает, что уровень тестирования на полуострове остается низким.

Обратите внимание! По международным правилам за оккупированную территорию всегда отвечает государство-оккупант.

Кроме гуманитарного кризиса в оккупированном Россией Крыму, возникшего из-за пандемии COVID-19, на полуострове существует и другая проблема – нехватка воды.

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