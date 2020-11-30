Во Франции во время протестов 28 ноября пострадали около 100 полицейских. В МВД страны уже заявили, что всех виновных в насилии необходимо привлечь к ответственности.

Власти страны выражают поддержку пострадавшим во время протестов силовикам. Об этом на своей странице в твиттере написал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

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Итоговая оценка: 98 раненых среди полиции и жандармов. Я оказываю им полную поддержку. Виновные в этом насилии должны быть привлечены к уголовной ответственности,

– заявил Дарманен.

Что произошло во Франции