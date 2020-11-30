Около 100 полицейских пострадали во время протестов во Франции
Во Франции во время протестов 28 ноября пострадали около 100 полицейских. В МВД страны уже заявили, что всех виновных в насилии необходимо привлечь к ответственности.
Власти страны выражают поддержку пострадавшим во время протестов силовикам. Об этом на своей странице в твиттере написал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
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Итоговая оценка: 98 раненых среди полиции и жандармов. Я оказываю им полную поддержку. Виновные в этом насилии должны быть привлечены к уголовной ответственности,
– заявил Дарманен.
Что произошло во Франции
- Французы вышли на массовые протесты из-за того, что власти страны хотят запретить распространять "изображения, которые помогают идентифицировать полицейских".
- Законопроект уже приняли в 1 чтении
- Это решение аргументируют тем, что публикация соответствующих фотографий нарушает физическую и психологическую неприкосновенность правоохранителей.
- Нарушителей могут наказывать заключением или штрафром в размере 45 тысяч евро.
- В то же время французы настаивают, что такое решение запретит проверять, превышает ли полиция свои полномочия во время задержаний.
- 28 ноября на массовые протесты в Париже вышли по меньшей мере 46 000 демонстрантов.
- Они жгли машины и бросали в полицейских бутылки.
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