Из-за стремительного распространения COVID-19 и увеличения нагрузки на украинские больницы, Группа Метинвест подключилась к жизненно важному для госпитализированных с коронавирусной инфекцией жителей Мариуполя.

ММК имени Ильича, который расположен в городе, взялся обеспечивать городские больницы кислородом – системно, бесплатно и безотлагательно. О деталях помощи издание OBOZREVATEL узнало у представителей Группы Метинвест.

На ММК имени Ильича взялись за проведение кислородопроводов в городских больницах. По состоянию на сегодня подключено 345 кислородных точек. Только за последнюю неделю, с 16 по 22 ноября, ММК имени Ильича передал в больницы Мариуполя 11,7 тысячи кубометров кислорода в баллонах емкостью по 6 кубометров.

В частности, городская больница №9 получила 939 баллонов кислорода, больница №1 – 182 баллона, больница №4 – 423 баллона, больница скорой помощи – 315 баллонов.

Помогать медикам спасать жизни мариупольцев продолжат, несмотря ни на что, уверяют на предприятии.

Сейчас жизни пациентов, больных коронавирусной инфекцией, зависят не только от усилий медработников, но и от наличия кислорода. Поэтому мы продолжим обеспечивать медучреждения Мариуполя жизненно важным кислородом до полного окончания пандемии,

– пообещал генеральный директор меткомбината имени Ильича Группы Метинвест Тарас Шевченко.

Ранее сообщалось, что помогать городским больницам Мариуполя металлурги взялись еще с начала ноября. За неполный месяц в медучреждения города ММК имени Ильича поставил почти 49 тысяч кубометров кислорода. Общая стоимость этой крайне необходимой для спасения жизней благотворительной помощи достигает 2,7 млн грн.