Возле "7 километра" в Одессе произошло крупное ДТП, есть пострадавшие: видео
Жесткая авария с участием двух легковушек произошла вечером 20 ноября в Овидиопольском районе Одессы. Возле рынка "7 километр" столкнулись Honda и Vlokswagen.
По предварительным данным, водитель "немца" не остановился на красный сигнал светофора, сообщили в полиции Одесской области. В результате этого в Volkswagen влетела Honda.
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Оба автомобиля ехали на немалой скорости.
Что известно об ужасной аварии возле "7 километра" в Одессе
В результате удара обе машины стали неуправляемыми. И Volkswagen, и Honda раскрутило и выбросило в отбойник. Машина японской марки вообще чуть не перелетела препятствие.
Смотрите видео момента столкновения Volkswagen и Honda в Одессе:
Люди, которые находились внутри автомобилей, получили серьезные травмы. Двух пассажиров и водителя Honda в тяжелом состоянии госпитализировали медики скорой.
Водитель и пассажир Volkswagen также получили повреждения, но в больницу отвезли только одного из них.
Смотрите видео из города ужасного ДТП в Одессе:
На месте аварии работают полицейские. Они будут квалифицировать дело либо как нарушение правил безопасности дорожного движения, либо нарушение эксплуатации транспорта лицами, которые ими управляют.
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