Жесткая авария с участием двух легковушек произошла вечером 20 ноября в Овидиопольском районе Одессы. Возле рынка "7 километр" столкнулись Honda и Vlokswagen.

По предварительным данным, водитель "немца" не остановился на красный сигнал светофора, сообщили в полиции Одесской области. В результате этого в Volkswagen влетела Honda.

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Оба автомобиля ехали на немалой скорости.

Что известно об ужасной аварии возле "7 километра" в Одессе

В результате удара обе машины стали неуправляемыми. И Volkswagen, и Honda раскрутило и выбросило в отбойник. Машина японской марки вообще чуть не перелетела препятствие.

Смотрите видео момента столкновения Volkswagen и Honda в Одессе:

Люди, которые находились внутри автомобилей, получили серьезные травмы. Двух пассажиров и водителя Honda в тяжелом состоянии госпитализировали медики скорой.

Водитель и пассажир Volkswagen также получили повреждения, но в больницу отвезли только одного из них.

Смотрите видео из города ужасного ДТП в Одессе:

На месте аварии работают полицейские. Они будут квалифицировать дело либо как нарушение правил безопасности дорожного движения, либо нарушение эксплуатации транспорта лицами, которые ими управляют.