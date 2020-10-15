Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по передаче сельско-хозяйственных земель из государственной собственности в коммунальную. По его словам, это был ключевой момент, без которого децентрализацию в Украине завершить было невозможно.

Указ Зеленского о передаче сельскохозяйственных земель из государственной собственности в коммунальную: детали

Сделал такой шаг Зеленский на Черниговщине. Здесь он выступил на форуме "Земля – народУ", передает 24 канал.

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Во время речи президент, в частности, напомнил о реформе земли в Украине и о принятом законе относительно оборота земель. По его словам, стоимость гектара земли в Украине – одна из самых низких в Европе.

Но есть ключевой момент, без которого децентрализация в Украине не может быть завершена. Это передача земель непосредственно общинам. Сегодня этот важный шаг будет сделан. Я подписываю указ О мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из Государственной в коммунальную собственность,

– заметил Зеленский.

Президент добавил, что новый закон вступит в силу 26 октября. В этот день все новосозданные общины должны получить земли в коммунальную собственность. Также они смогут использовать средства от землепользования для развития своих общин.

"Мы возвращаем земли людям – из центра на местах. Это логично и главное справедливо", – подчеркнул он.

По его словам, вышеупомянутый закон запрещает продажу земель коммунальной собственности. И это является гарантией, что следующие поколения украинцев будут оставаться хозяевами своей земли.

Зеленский также сообщил, что местное самоуправление должно получить примерно 2 миллиона гектаров земли.

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