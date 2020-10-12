В сети появилось видео, как в отделении милиции Беларуси жестоко избивали задержанных протестующих. Кроме того, задержанные ранее митингующие рассказали о ходе расследования дел по их истязаниям в СИЗО.

Пытки над белорусскими протестующими

Силовики выстроились в импровизированный коридор и били дубинками всех, кто через него проходил. Видео избиения опубликовали в телеграм-канале Teza.

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Протестующие пробегали мимо правоохранителей и падали на колени у стены.

Кроме того, пострадавшие ранее митингующие рассказали о ходе расследований дел по избиению. Они утверждают, что никаких сдвигов нет. Некоторые из них рассказывают, что к ним только 1 раз приходил следователь.

Белорусы также напомнили о пытках, которые происходили с ними. Они рассказали, что силовики били их в автозаках в СИЗО, ставили на растяжку, клали лицом к земле и распыляли в лицо газ.

К слову, еще в начале сентября начальник Ленинского РУВД Виталий Капилевич говорил, что поступило около 1800 заявлений от протестующих о нанесении телесных повреждений.



Обратите внимание! Массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов. Сейчас протестующие выходят на улицы преимущественно в выходные. Подробнее о ходе протестов читайте здесь.

Смотрите видео издевательства над протестующими в СИЗО: