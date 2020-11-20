В ОП решили заменить посла Украины в США и назвали нового кандидата, – СМИ
В Офисе Президента приняли решение заменить посла Украины в США. СМИ пишут, что Владимира Ельченко, который пробыл в должности менее года, заменит бывший Министр финансов Оксана Маркарова.
В Украине в ближайшее время может появиться новый посол в США. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе Президента и МИД Украины.
Читайте также Экс-голова Минфина Маркарова задекларировала лошадь, миллионные доходы и квартиру в США
Владимира Ельченко, вероятно, заменит экс-министер финансов Оксана Маркарова.
Идею внес Андрей Ермак. Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хороших позициях,
– рассказали в ОП.
Источник в украинском МИД сообщил о скептическом отношении ведомства к такому решению. "В Вашингтон после победы Байдена возвращается "классика ", а Маркарова не классический дипломат", – отметили в министерстве.
И добавили, что МВФ – очень важный фактор, но американское направление гораздо шире, системней и требует большей дипломатической практики и мировоззрения.
Напомним, Владимир Ельченко официально стал новым послом Украины в США в январе 2020 года.
Узнайте больше Что известно о после Украины в США Владимире Ельченко
Что известно о Маркаровой на посту главы Минфина
- Оксана Маркарова с июня 2018 года была исполняющей обязанности главы Министерства финансов. А с 22 ноября того же года Рада назначила ее Министром.
- Ушла в отставку вместе с правительством Гончарука в начале марта 2020 года. На посту главы Минфина Маркарову сначала сменил Игорь Уманский, а затем – Сергей Марченко.
Поделиться новостью