В Офисе Президента приняли решение заменить посла Украины в США. СМИ пишут, что Владимира Ельченко, который пробыл в должности менее года, заменит бывший Министр финансов Оксана Маркарова.

В Украине в ближайшее время может появиться новый посол в США. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе Президента и МИД Украины.

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Владимира Ельченко, вероятно, заменит экс-министер финансов Оксана Маркарова.

Идею внес Андрей Ермак. Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хороших позициях,

– рассказали в ОП.

Источник в украинском МИД сообщил о скептическом отношении ведомства к такому решению. "В Вашингтон после победы Байдена возвращается "классика ", а Маркарова не классический дипломат", – отметили в министерстве.

И добавили, что МВФ – очень важный фактор, но американское направление гораздо шире, системней и требует большей дипломатической практики и мировоззрения.

Напомним, Владимир Ельченко официально стал новым послом Украины в США в январе 2020 года.

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