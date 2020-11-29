Традицию выбирать слово года университет Оксфорда запустил в 2004 году. 16 лет эксперты-лингвисты выбирали одно слово или словосочетание, которое максимально точно характеризует весь год. К примеру, в 2005 это было "sudoku", а в 2013 – "selfie". Но в 2020 выбрать слово года не удалось.

Максим Сундалов для сайта 24 канала

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Как пишут представители Оксфорда: "2020 выдался беспрецедентным, поэтому выбрать одно-единственное слово года невозможно". И опубликовали отчет, в котором выбрали аж 16 английских слов – больше, чем за все годы существования традиции вместе взятые.

16 слов 2020 года по версии Оксфордского словаря

Лингвисты решили составить хронологический список. Ведь практически в каждом месяце было что-то такое, что серьезно повлияло на мировое сообщество.

Bushfire;

Impeachment;

Acquittal;

Coronavirus;

Covid-19;

Lockdown;

Social distancing;

Reopening;

Black lives matter;

Cancel culture;

BIPOC;

Mail-in;

Belarusian;

Moonshot;

Superspreader;

Net Zero.

Чтобы было удобнее разбираться с тем, что же такого интересного собрали лингвисты, разделим слова на группы.

Одно слово, которое изменилось больше всего

Вне общего рейтинга эксперты выделили одно слово, значение которого в 2020 году изменилось сильнее всего. Это слово "remotely" – "удаленно".

И это заметно по тому, что искали в контексте с ним в прошлом году, и что ищут сейчас.

В 2019 "remotely" ассоциировалось с деревнями и островами. Также искали системы удаленного контроля. В этом году повально ищут удаленную работу, учебу или репетиторство. Например, по нашей цифровой платформе мы зафиксировали, что спрос на изучение английского языка онлайн вырос с началом карантина в два раза.

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Два слова про проблемы и перспективы экологии

2019 сделал чрезвычайную климатическую ситуацию главным инфоповодом, поэтому и слово года соответствующее – "climate emergency" ("чрезвычайная климатическая ситуация"). Она не изменилась, поэтому не странно, что среди 16 есть два слова на тему экологии. Причем одно из них – с негативным контекстом, а второе – с позитивным.

"Bushfire" – лесной пожар. На австралийском диалекте "bush" – это не только куст, но и "большая малонаселенная территория". В 2020 году в Австралии разбушевался один из самых сильных пожаров, который охватил территорию в 186 000 квадратных километров. По разным оценкам, погибло от 400 млн до 1,25 млрд животных и больше 30 людей.

За развитием ситуации в Австралии весь мир следил целый январь. Поэтому не странно, что слово "bushfire" появилось в отчете.

При этом есть и хорошие новости. Крупнейшие мировые гиганты промышленности всерьез задумались, чтобы снизить промышленные выбросы углекислого газа в атмосферу до нуля. А китайский лидер Си Цзиньпин даже заявил, что к 2060 году вся китайская промышленность будет переведена на режим Net Zero, что означает "нулевой уровень загрязнения".

Поэтому словосочетание "Net Zero" стало лучиком света в этом оксфордском многообразии словосочетаний.

Три слова про социальные движения

Про протесты темнокожих в США не слышал только ленивый. Сейчас страсти немного улеглись, но вопрос в глобальном смысле все еще остается довольно острым. Поэтому лингвисты в отчете отобразили сразу два термина, связанных с движением BLM.

Black lives matter – Жизни черных важны

BIPOC – аббревиатура от Black, indigenous, people of colour – Черные, коренные и цветные народы

Но в фокус внимания попали не только расовые протесты. В 2020 году очень распространенным форматом общественного порицания стала "cancel culture" или "культура отмены".

Показательной стала ситуация с выходом новой книги Джоан Роулинг "Дурная кровь". Активисты трансгендерного сообщества увидели в ней открытое заявление о трансфобии автора из-за того, что главный злодей истории – трансгендер.

В соцсетях Facebook и Twitter началась настоящая травля писательницы. Под хештегом #RIPJKRowling тысячи людей и сообществ стали публиковать оскорбительные посты. Просто чтобы было понятно масштаб, фраза "RIP J.K. Rowling" – это "Покойся с миром, Дж.К. Роулинг".

Как результат, свыше 150 медийных персон подписали открытое письмо против онлайн-травли. И Роулинг стала далеко не единственной жертвой "культуры отмены". В 2020 году пробовали "отменить" Криштиану Роналду, Холли Берри, Дональда Трампа, Билла Гейтса и еще целый ряд чуть менее известных личностей. Так что слово по праву находится в отчете Оксфорда.

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Четыре слова о политике

Политической повесткой года стали выборы в США и протесты в Беларуси после выборов. Перипетии в американских властных кругах вызывали глобальный резонанс весь 2020 год, да и сейчас все это не закончилось.

Impeachment – импичмент;

Acquittal – оправдание в суде;

Mail-in – по почте;

Belarusian – белорусский.

Из списка выбивается разве что "mail-in", но его нужно воспринимать в контексте, потому что слово напрямую относится к выборам в США.

У каждого гражданина Штатов есть право проголосовать на выборах президента, отправив свой голос по почте. Ведь территория страны большая, и далеко не у всех жителей есть возможность приехать на избирательный участок. Поэтому каждый совершеннолетний американец может заранее отправить свой голос в конверте.

Но голосование по почте открывает большое пространство для фальсификаций. Это активно обсуждалось в американских СМИ. Да и во время выборов 2020 года во многих штатах выявили нарушения в процедуре подсчета таких голосов.

Что интересно, Оксфордский словарь никогда раньше не включал околополитические темы, ограничиваясь или общими трендами, или острыми общемировыми проблемами. А в отчете 2020 года им уделено целых четыре слова из 16.

И все остальные слова о коронавирусе

Целых семь слов в отчете Оксфорда так или иначе касается коронавируса и бушующей в мире пандемии.

Это и не странно, потому что во всем мире это повестка №1, которая круто изменила жизнь миллиардов людей.

Coronavirus – коронавирус;

Covid-19;

Lockdown – локдаун, строгий карантин;

Social distancing – социальное дистанцирование;

Reopening – повторное открытие;

Moonshot – полет на Луну, взлет;

Superspreader – суперраспространитель.

Количество упоминаний слова "coronavirus" в интернете в 2020 году возросло в 570 раз по сравнению с 2019! До этого оно встречалось только в профильной медицинской периодике и диссертациях.

Сегодня каждое тысячное слово во всех онлайн-публикациях связано с коронавирусом и другими "вирусными" словами. Ситуацию в мире обсуждают абсолютно все, поэтому "coronavirus" вполне могло стать словом 2020 года, но эксперты решили по-другому.

Из контекста выбивается лишь "moonshot". Ведь "полет на Луну" с коронавирусом не совсем ассоциируется. Но на самом деле "Moonshot" – это название программы массового тестирования граждан Великобритании на коронавирус. Это амбициозная схема, с помощью которой медики смогут практически одномоментно выявить до 98% носителей вируса на территории Великобритании. Это сильно поможет в борьбе с его распространением.

16 слов на английском, которые характеризуют 2020 год – не самые позитивные, акцентирующие реальные проблемы, но при этом с долей оптимизма и веры в будущее.

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Несмотря на то, что впереди еще один месяц, год и так оказался слишком богатым на события. Форс-мажор во всей своей неприкрытой красе. Многие из этих английских слов впервые попали в наше информационное пространство и прочно закрепились в нем. Так что даже не изучая английский, можно учить английский.