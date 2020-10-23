Главный "скотиняконенависник" Олег Ляшко планирует свое возвращение в украинскую политику через мажоритарный округ в Черниговской области. За несколько дней до выборов "радикал" опубликовал агитационный ролик, в котором он с плащом супермена и вилами спасает мир своим пением или чем-то похожим на это.

Собственный предвыборный клип под названием "Олег Ляшко – не отступай!" Ляшко опубликовал на своем канале в ютубе.

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Сюжет этого шедевра агитации довольно прост. Олег Ляшко – обыкновенный парень из деревни, поздоровавшись с "девочками" и попив воды из ведра, идет колоть дрова с голым торсом.

Тогда к нему приезжают "люди в черном" и сообщают, что планета в опасности, потому что на Землю напал злодей. "Скотиняка така", – отреагировал главный герой, разрубив дрова.

Тогда под лозунг "время пришло" Ляшко надевает белую рубашку и красный галстук, берет вилы и идет спасать мир. Здесь зритель может выдохнуть – больше голый торс Ляшко видеть не придется.

Как впоследствии выясняется, злодей владеет кнопкой, которая способна уничтожить Землю за 59 секунд, а также офисным помещением в центре Киева. Хотя последнее может быть и арендованным.

"Иди внуков нянчить, старый пердун", – заявляет Ляшко, перед тем, как замахнуться вилами на "скотиняку". Очень неожиданно, но после этого политик начинает исполнять песню с довольно однозначным лейтмотивом:

Не відступай – у правді сила!

Всіх скотиняк візьмем на вила!

Далее следуют слова "Не прекращай, всегда иди – к цели". Здесь уже возникают вопросы к Михаилу Поплавскому – почему он пишет тексты собственным политическим оппонентам.

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Далее происходит нечто совершенно непонятное – "люди в черном" задерживают злодея, для чего его раздевают до трусов и везут выпивать вместе с главным героем.

Пока Олег Ляшко что-то празднует с женщинами, злодей сидит грустный и с тыквой. По украинской традиции тыкву дарили во время сватовства, если жених не подходил родителям или самой девушке.

Таким образом тыква намекает нам, что злодей – это жених, которого отшили. И кто же тогда Олег Ляшко? Неужели, девственница?

В самом конце клипа злодей переселяется в хижину Ляшко, берет его вилы, чтобы переворачивать сено, напевая песню "Не отступай". Этим моментом, похоже, зрителю хотят показать, что Олег Ляшко готов не только побеждать всех "скотиняк", но и привлекать их в собственную команду.

Олег Ляшко и шедевр предвыборной агитации: смотрите видео