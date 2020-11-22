Новым спикером Министерства иностранных дел назначили Олега Николенко. Его предшественница Екатерина Зеленко теперь госпожа посол Украины в Сингапуре.

О кадровых изменениях в МИД Украины сообщили в фейсбуке ведомства.

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Новым спикером Министерства стал Олег Николенко.

Стремлюсь укрепить работу пресс-службы как современного инструмента коммуникаций украинской внешней политики. И мне повезло, что это можно делать вместе с классной коммуникационной командой,

– отметил Николенко.

Напомним, на посту он сменил Екатерину Зеленко.

По информации источников УНИАН, решение о назначении Николенко приняли уже давно. Однако ожидали официального указа президента о том, что Зеленко станет послом в Сингапуре.

Что известно об Олеге Николенко

Сам Николенко рассказал, что в старшей школе увлекался иностранными языками, историей и географией. Поэтому сначала получил филологическое образование и стал переводчиком английского и арабского языков, впоследствии – юристом-международником.

Первым дипломатическим опытом стала работа атташе посольства Украины в Ливии.

Начиная с 2011 года, когда в Ливии вспыхнула гражданская война, задачи изменились. Иногда в экстремальных условиях наше посольство занималось эвакуацией украинских граждан,

– рассказал Николенко.

Тогда новый спикер МИД был вынужден расстаться с женой и новорожденным сыном на долгих полтора года. "Именно в этот период пришло осознанное понимание значения выбранной профессии", – подчеркнул дипломат.