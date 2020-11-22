МИД Украины имеет нового спикера: что о нем известно
Новым спикером Министерства иностранных дел назначили Олега Николенко. Его предшественница Екатерина Зеленко теперь госпожа посол Украины в Сингапуре.
О кадровых изменениях в МИД Украины сообщили в фейсбуке ведомства.
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Новым спикером Министерства стал Олег Николенко.
Стремлюсь укрепить работу пресс-службы как современного инструмента коммуникаций украинской внешней политики. И мне повезло, что это можно делать вместе с классной коммуникационной командой,
– отметил Николенко.
Напомним, на посту он сменил Екатерину Зеленко.
По информации источников УНИАН, решение о назначении Николенко приняли уже давно. Однако ожидали официального указа президента о том, что Зеленко станет послом в Сингапуре.
Что известно об Олеге Николенко
- Сам Николенко рассказал, что в старшей школе увлекался иностранными языками, историей и географией. Поэтому сначала получил филологическое образование и стал переводчиком английского и арабского языков, впоследствии – юристом-международником.
- Первым дипломатическим опытом стала работа атташе посольства Украины в Ливии.
Начиная с 2011 года, когда в Ливии вспыхнула гражданская война, задачи изменились. Иногда в экстремальных условиях наше посольство занималось эвакуацией украинских граждан,
– рассказал Николенко.
Тогда новый спикер МИД был вынужден расстаться с женой и новорожденным сыном на долгих полтора года. "Именно в этот период пришло осознанное понимание значения выбранной профессии", – подчеркнул дипломат.
- По возвращении в Киев Николенко продолжал заниматься регионом Северной Африки и Ближнего Востока.
- После на протяжении 5 лет работал представителем постоянного представительства Украины при ООН. Его избрали на должность вице-главы Комитета ООН по вопросам информации, участвовал в реформировании информационной политики организации в контексте противодействия пандемии COVID-19.
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