О заместителе председателя Офиса Президента Олеге Татарове всплыло много скандальных фактов с момента его назначения на должность в августе 2020 года, а также вспыхнули и новые скандалы. Татаров – люстрированный чиновник из руководящих органов МВД времен Януковича. Во времена Майдана регулярно рассказывал, что майдановцы сами в себя стреляли, а оружия у правоохранителей не было.

Биография Олега Татарова

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Образование

В 2003 году Татаров с отличием окончил Национальный университет внутренних дел.

В 2005 году получил диплом магистра с отличием в Национальной академии внутренних дел. В 2010 году с отличием окончил Национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Учет и аудит".

Окончил Лондонский университет и получил европейскую лицензию адвоката.

Карьера

С 1999 по 2014 год Татаров проходил службу в органах внутренних дел.

С 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД. В этот период входил в состав различных рабочих групп по вопросам усовершенствования правового регулирования деятельности органов досудебного расследования, прокуратуры и адвокатуры. В частности, входил в рабочую группу по совершенствованию законодательства о бесплатной правовой помощи, межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.

В то же время вел уголовные производства против общественного деятеля и оппозиционерки Татьяны Чорновол, протестующих "Автомайдана" и других общественных деятелей.

В 2014 году после бегства президента Виктора Януковича Татарова уволили с должности. Однако суды трех инстанций признали увольнение Татарова незаконным.

После освобождения от должности Татаров возглавил юридический департамент корпорации "Укрбуд" и занимал должность до 2017 года.

С 2014 года занимается адвокатской практикой, управляющий партнер Адвокатского объединения "Татаров Фаринник Головко".

Татаров является адвокатом экс-главы администрации Виктора Януковича – Андрея Портнова. В 2016 году также был адвокатом нардепа от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.



Новинский и Татаров / Фото "Высокий замок"

Татаров также защищал экс-главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, которого подозревают в госизмене. В 2014 году тот призвал крымских судей брать гражданство России и править судопроизводство по российским законам.

Он также был адвокатом Олеси Кузнецовой – жены погибшего Ивана Кузнецова, который напал на активиста Сергея Стерненка. В мае 2019 года Татаров требовал от следователя СБУ объявить Стерненко подозрение в умышленном убийстве и законченном покушении на убийство 2 человек. Это предусматривает наказание до пожизненного заключения.

В мае 2019 года Татаров требовал от следователя СБУ объявить Стерненко подозрение в умышленном убийстве и законченном покушении на убийство 2 человек. Это предусматривает наказание до пожизненного заключения. 5 августа 2020 года Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Татарова на должность заместителя руководителя Офиса Президента Украины. Это назначение вызвало критику ряда активистов, адвокатов, журналистов и политологов.

Украины. Это назначение вызвало критику ряда активистов, адвокатов, журналистов и политологов. Через несколько дней после назначения Татарова Зеленский дал разъяснение, что тот якобы действительно является профессионалом и "несправедливо всех людей, которые возглавляли то или иное звено власти во время "времен Януковича", считать "старой властью".

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Научная деятельность

Татаров – член ряда специализированных ученых советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора юридических наук.

Автор более 300 научных работ по вопросам уголовного процесса, деятельности органов досудебного расследования, прокуратуры, суда и адвокатуры.

По совместительству Татаров преподавал в учебных юридических заведениях такие учебные дисциплины: "Уголовный процесс", "Международная правовая помощь в уголовном производстве", "Доказывание в уголовном производстве", "Организация взаимодействия подразделений во время досудебного расследования", "Современные аспекты уголовного права и процесса".

Состояние Татарова

Недвижимость, земля и транспорт

В своей е-декларации по 2019 год Татаров указал, что владеет земельным участком в Васильковском районе Киевщины площадью 1 840 квадратных метров. Еще один земельный участок чиновника имеет 954 квадрата и расположен в Киево-Святошинском районе.

в Васильковском районе Киевщины площадью 1 840 квадратных метров. Еще один чиновника имеет 954 квадрата и расположен в Киево-Святошинском районе. На дочь Марию и сына Дмитрия записана квартира в Киеве на 175,4 квадрата. И еще одной квартирой в Киеве на 128,2 квадрата владеет сам Татаров. В его собственности также нежилое помещение в Киев на 30,6 квадрата.

на 175,4 квадрата. И в Киеве на 128,2 квадрата владеет сам Татаров. В его собственности также нежилое помещение в Киев на 30,6 квадрата. У Татарова с женой также по 2 парковочных места в Киеве.

в Киеве. У чиновника также есть право пользования квартирой в Киеве на 111,41 квадрата и еще тремя незавершенными квартирами в столице на 102, на 88,57 и на 88,02 квадрата.

на 111,41 квадрата и еще тремя незавершенными квартирами в столице на 102, на 88,57 и на 88,02 квадрата. Что касается транспорта, то Татаров владеет автомобилем Mercedes-Benz GLS 350 (2017 года выпуска).

Mercedes-Benz GLS 350 (2017 года выпуска). У Татарова также есть корпоративные права в адвокатском объединении "Креденс" и он является одновременно его конечным бенефициарным владельцем.

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Доходы

Татаров говорил, что за весь 2019 год получил доходов на общую сумму 9 миллионов 622 тысячи 721 гривна . Еще 2 миллиона 196 тысяч 300 гривен Татаров вместе с женой и детьми получили за отчуждение недвижимости.

. Еще 2 миллиона 196 тысяч 300 гривен Татаров вместе с женой и детьми получили за отчуждение недвижимости. Насчет жены Татарова, то госпожа Татьяна получила общий доход за год на сумму 6 миллионов 311 тысяч 644 гривны.

На счетах в банке заместитель председателя ОП хранит 250 тысяч евро, а в наличности держит 400 тысяч долларов и 950 тысяч гривен. Еще 29 тысяч 900 евро Татаров одолжил у Елены Татаровой.

Татаров и Революция Достоинства

Татаров заявлял, что автомайдановцы "преследовали 4 автобуса "Беркута" и "пытались нанести им телесные повреждения". Так он комментировал события в ночь на 23 января 2014 года в переулке Крепостном и Щорса в Киеве, когда "Беркут" из засады напал на автомайдановцев.

С помощью бейсбольных бит наносили удары по автобусам – разбили стекло. Пытались нанести телесные повреждения работникам милиции. У них также были маски, что свидетельствует не о мирном характере акций,

– заявлял об автомайдановцах Татаров.

Смотрите видео с заявлениями Татарова об автомайдановцах:

Он также утверждал, что ночью 11 декабря 2013 года силовики не применяли насилие для разгона Евромайдана, а разгоняли протестующих из-за того, что нужно было расчистить центр столицы для проезда транспорта.

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Смотрите видео с заявлениями Татарова о Революции Достоинства:

Теперь уже экс-руководитель следственного управления по делам Майдана Сергей Горбатюк заявлял, что в той ситуации Татаров как руководитель МВД прикрывал преступления.

Например, в случае с избиением и задержанием автомайдановцев на улице Щорса. Мы установили, что это была провокация, организованная, в частности, руководством киевской милиции. Беркутовцы, жестоко избив автомайдановцев, давали лживые показания относительно них, обвиняли их в противоправных действиях. Это были заведомо ложные показания, это установило следствие,

– рассказывал Горбатюк.

Что о своей работе во время Майдана говорит сам Татаров

"В то время, когда была Революция Достоинства, я исполнял обязанности руководителя Департамента аналитического обеспечения деятельности Министерства внутренних дел. Статистика, титры, аналитика и так далее. То есть я априори не мог выполнять никаких поручений. Есть официальный приказ, вы его можете запросить в МВД и посмотреть, какие у меня были профессиональные обязанности", – заявлял Татаров журналистам.

Журналисты сделали запрос и в МВД ответили, что Татаров действительно исполнял обязанности руководителя упомянутого Департамента с 2 декабря 2013 по 25 января 2014 года. То есть руководитель того отдела внезапно "заболел", когда увидел избиение студентов, немало протестующих на улицах, а вот Татаров – нет. Вместе с тем он в телеэфирах рассказывал бред о Майдане вплоть до конца февраля. Основная должность Татарова все время, пока продолжалась Революция Достоинства, была именно – заместитель начальника Главного следственного управления МВД.

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Татарова допрашивали как свидетеля по делам Майдана. Как и все руководители МВД того времени, он фигурировал в уголовных процессах. Горбатюк рассказал, что Татарова проверяли на причастность к координации убийств на Майдане.

Во время расследования установили, что координация происходила сверху. Однако официальные документы, которые предоставлялись и подписывались, не содержали сами по себе преступных указаний. Они предоставлялись устно. ( ... ) Есть основания говорить о его (Татарова – 24 канал) участии, но на этом этапе не было сообщения о подозрении,

– рассказывал Горбатюк.

Адвокат, занимающийся делами Майдана, Роман Маселко убежден, что Татаров причастен к преступным преследованиям участников протестов.

"После Майдана он стал адвокатом Портнова и Азаровых. Есть факты угроз со стороны Татарова прокурору Божку, который вел дело Портнова, и использование связей в ГБР", – рассказывал адвокат по делам Майдана.

Татаров в политике и скандалы вокруг него

После люстрации в МВД уже при президентстве Петра Порошенко Татаров был советником тогдашнего председателя Херсонской ОГА Андрея Путилова. Тот планировал назначить Татарова первым заместителем. Однако после огласки и обращения к Путилову председателя люстрационного комитета Егора Соболева глава области отказался от своих планов.

В марте 2020 года генпрокурору Ирине Венедиктовой подбирали заместителей. Тогда, по информации Центра журналистских расследований, одним из кандидатов был именно Татаров. По данным журналистов, Татарова в заместители Венедиктовой продвигал Портнов через главу ОП Андрея Ермака.

Несколько месяцев назад "Инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане" обращалась к ОП с просьбой прокомментировать возможное назначение Татарова. Однако власти никак не среагировали на это.

Татаров подлежит люстрации

Назначение Татарова в Офис Президента – показательное политическое решение Зеленского. Ведь оно произошло, очевидно, вопреки люстрации – закону об очищении органов власти. Должность, которую с 2011 по 2014 год занимал Татаров, подпадает под действие люстрации. Поэтому Татарову до 2024 года запрещено занимать руководящие должности на госслужбе. Такое разъяснение DW дала эксдиректор департамента по вопросам люстрации при Министерстве юстиции Татьяна Козаченко.

Скандал с Татаровым и Сытником

28 ноября 2020 Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник является "корнем проблем в антикоррупционной политике государства". Это произошло после того, как Конституционный Суд признал неконституционным назначение Сытника главой НАБУ.

Офис Президента в свою очередь тогда заявил, что Татаров высказал личное мнение и не отражает позиции президента. В ОП также заверили, что Татаров поддерживает политику президента в сфере борьбы с коррупцией.

Я высказал свое личное мнение, которое никоим образом не влияет на мою поддержку всех законодательных инициатив президента по укреплению независимости всех антикоррупционных органов,

– комментировал свои слова сам Татаров.

Основные тезисы заявления Татарова относительно Сытника

В НАБУ следует провести новый конкурс на должность директора, учитывая исключительно украинские интересы.

Сытника назначили незаконно, о чем свидетельствует решение Конституционного Суда.

Сытник является корнем всех проблем в антикоррупционной системе.

НАБУ – это не украинская история, которая, к сожалению, находится за пределами нашей страны.

Сытник потерял моральное право занимать должность руководителя НАБУ. Причина – он попал в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Вокруг Сытника расследуют ряд уголовных производств. В частности, по решению суда, следователи исследовали электронную корреспонденцию директора НАБУ и установили, что он влиял на принятие решений хозяйственными судами в интересах своих близких и друзей.

Сегодня доверие общества к НАБУ является едва ли не самым низким среди всех правоохранительных органов.

Набор этих факторов, а также борьба, которую ведут из внешних источников влияния ради сохранения Сытником должности, дискредитирует правоохранительную систему. И это уже является вопросом национальной безопасности и государственного суверенитета.

Дело НАБУ, в котором фигурирует Татаров

Затем СМИ сообщили, что НАБУ якобы расследует дело, которое касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася. Последний был владельцем "Укрбуда".

Дело в том, что с 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег во время строительства жилья для Нацгвардии. Вела это строительство именно компания "Укрбуд", адвокатом и юристом которой был Татаров.

По данным СМИ, НАБУ предполагает, что Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы по просьбе застройщиков. Реализовали это якобы в Киевском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД. Впоследствии "Укрбуд" ссылался на эту экспертизу, которая якобы показала отсутствие убытков.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источники сообщили, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову. Однако Венедиктова отстранила от работы 4 прокуроров, которые вели это дело. По данным журналистов, 2 декабря Татарову должны были объявить подозрение в передаче взятки. В то же время детективы НАБУ заметили в реестре постановление о замене прокуроров.

Сам Татаров назвал слухами дело против себя о вероятной взятке. Замглава ОП заверил, что "слухи о взяточничестве" связаны с его публичной критикой НАБУ.

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