Максим Микитась говорит, что Олег Татаров работал в его компании на должности "Специалист по схемам". В народе это называют проще – "решала".

Запятнанное прошлое Татарова

Интересно, а на какую должность его брали в Офис Президента? Его нанимали в Офис как специалист по схемам, кем он работал на последнем месте. Или как специалиста по разгону протестующих, кем он был при Януковиче во время Евромайдана. Или как друга Портнова? Ну ушел Богдан, друг Портнова, пришел Татаров. В офисе президента всегда же должен быть друг Портнова. Почему то.

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В общем, ясно, что специалист широкого профиля. Ценный кадр. Профессионал с большой буквы. И если вы ищите кого-то, кто будет бороться с коррупцией, а вы ведь за борьбу с коррупцией, то обязательно наймете такого человека на работу.

Более того, если вы всем сердцем за борьбу с коррупцией, и узнаете, что такого профессионала хотят задержать, то вы конечно же не дадите это сделать. Ведь очевидно же, что кристально честный человек. Не зря в Офисе президента именно он курирует правоохранительные органы. И вам без него никуда, потому как только такой человек знает, как убедить депутатов поддерживать нужные решения.

И почему именно такие кадры всегда кричат о внешнем управлении? Почему именно они видят волосатую руку Запада, которая не дает стране нормально жить. Странно. Очень странно.

И почему именно таких людей не дают задержать? Очень странно. Почему вдруг генеральный прокурор сорвала операцию НАБУ по его задержанию? Странно. Очень странно.

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И тут либо круговая порука коррупции. Либо коварный план Сороса. Третьего не дано. Интересно, какая же вероятность больше? Что чиновник Януковича и специалист по схемам Микитася занимался коррупцией? Или что Сорос хочет убрать помеху на своем пути чтобы наконец реализовать свой коварный и очень тайный план и что то наконец получить в Украине.

Прямо сложно выбрать правильный ответ.

Источник: Facebook