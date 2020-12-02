Заместителю Ермака подготовили подозрение, однако Венедиктова заблокировала его вручение, – СМИ
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовили подозрение заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову. Однако генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила от работы 4 прокуроров, которые вели это дело.
Детали по делу Олега Татарова сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
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По информации издания, 2 декабря Татарову должны были объявить подозрение в передаче взятки. В то же время детективы НАБУ заметили в реестре постановление о замене прокуроров.
Это решение приняла Венедиктова. Генпрокурор также ввела в дело себя, поэтому теперь значится среди прокуроров, ведущих дело Татарова.
Кроме того, отстраненным прокурорам САП постановление еще не предоставили.
Сведения о замене внесли в Единый реестр досудебных решений.
Также детективы НАБУ подавали в суд ходатайство об обыске у Татарова. Но, сообщает источник издания, из-за слива информации заместитель главы ОП узнал о готовящихся следственных действиях и о подготовленном подозрении.
Дело Олега Татарова: основное
- Накануне СМИ писали, что НАБУ расследует дело о вероятной причастности Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу бывшего нардепа и застройщика Максима Микитася.
- С 2017 года Бюро расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Занималась этим строительством компания "Укрбуд" Микитася.
- "Украинская правда" писала, что антикоррупционные органы думают, что Татаров, выполняя просьбу застройщиков, мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы.
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