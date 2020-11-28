В Олешках на Херсонщине объявили чрезвычайную ситуацию. Все потому, что в части города так и не начался отопительный сезон. С холодными батареями почти 30 многоэтажек. Это – целый микрорайон.

Отапливать многоэтажки должно местное коммунальное предприятие, но у него – 10 миллионов долга. Из-за этого "Нафтогаз" отказал ему в поставках газа. Об этом – в материале 24 канала.

Обратите внимание В Черкассах 300 квартир оказались без отопления: платежки получают в полном объеме

Местная власть вместо того, чтобы искать выход из ситуации, добавила проблем – сдала на металлолом газовые котлы. Впрочем, людям объяснили, что это им только на пользу. Мол, будет альтернатива.

За месяц до выборов уже бывшая власть Олешек отчиталась перед жителями, что приобрела 2 твердотопливных котла. Но те оказались маломощными: тепло в дома не доходит.

Кочегары убеждены, что старое оборудование срезали зря. Фактом уничтожения газового оснащения уже заинтересовалась полиция. Там открыли производство по статье о самоуправстве

В местном коммунальном предприятии от комментариев уклоняются. Патовую ситуацию в Олешках пытается решить уже новоизбранная власть. Но быстро сделать это не удастся.

Ведем переговоры. Нужно понимать, какой должна быть мощность котлов, работающих на твердом топливе. Надо сделать проект, это займет определенное время,

– отметил Сергей Еложенко, заместитель городского главы.

Поэтому, тепла в Олешках в этом отопительном сезоне могут вообще не дождаться. Горожанам остается только верить, что зима будет не слишком свирепой.

Что происходит в Олешках: смотрите видео 24 канала