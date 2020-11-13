Профильный комитет 13 ноября объявил конкурс на должность судьи Конституционного Суда Украины. Кандидатов будут вносить депутатские группы и фракции. В "Слуге народа" заявили, что будут поддерживать члена монобольшинства Ольгу Совгирю. Сама нардеп отметила, что готова принять участие в конкурсе.

Следовательно, если фракция поддержит ее кандидатуру, то она будет соревноваться за вакантную должность. Об этом представительница Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря рассказала в эфире 24 канала.

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"Не возражаю против этого", – прокомментировала депутат.

"Слуга народа" поддержит кандидатуру Ольги Совгири

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский в интервью "Радио Свобода" отметил, что "Слуга народа" однозначно поддержит Совгирю, если она решит подавать свою кандидатуру на эту должность.

Я думаю, что фракция поддержит ее точно, потому что она – абсолютный авторитет с точки зрения конституционного судопроизводства и конституционалиста,

– отметил он.

Он также сообщил, что депутаты из монобольшинства мотивируют представительницу Рады в КСУ принять участие в конкурсе на должность судьи.

"Ее все толкают, что "ты будешь хорошим судьей". Я вижу это сейчас даже из переписки членов фракции в чате", – рассказал Федор Вениславский.

Однако, по его словам, есть еще по меньшей мере 2 депутата от "Слуги народа", которые хотят участвовать в конкурсе на вакантную должность в Конституционном суде.

Что известно о конкурсе на должность судьи КСУ

6 ноября Верховная Рада не выбрала новых судей Конституционного суда. Депутаты провалили голосование за 4 кандидатов на одну вакантную позицию. Парламентарии не голосовали за двоих других претендентов на вторую позицию.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский прогнозирует, что второй конкурс состоится где-то до конца декабря.



Что известно о конституционном кризисе в Украине / Инфографика 24 канала