После скандального решения Конституционного суда об отмене е-декларирования заговорили о возможности потери Украиной безвизового режима с ЕС. Однако вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что решения КСУ не повлияют на безвиз.

Между тем она сказала, что последние события являются сигналом для необходимости завершения судебной реформы. Об этом сообщает Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в фейсбуке.

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Позиция Ольги Стефанишиной

По словам Стефанишиной, внутри Украины есть заинтересованные в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию и лишить украинцев безвиза.

Безвизу с ЕС быть! Обстоятельства, в которых принимались недавние решения Конституционного суда, вызывают вопросы и возмущение. Это еще один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас идет работа с Венецианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения,

– подчеркнула Стефанишина.

Также вице-премьер отметила, что Кабмин продолжает работу над реформами, которые усиливают евроатлантическую интеграцию Украины.

"Правительство также принимает меры, которые исключат остановку уже начатых реформ, включая те, что являются основой для нашей европейской и евроатлантической интеграции Украины. Напоминаю, что этот курс Украины в ЕС и НАТО является окончательным, необратимым и закреплен в Конституции", – добавила Стефанишина.

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