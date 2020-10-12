Президент Владимир Зеленский прокомментировал уголовные дела против своего предшественника Петра Порошенко. Действующий глава государства подчеркнул, что все чиновники или бизнесмены, которые нарушали закон, должны предстать перед судом.

Что говорит Зеленский о делах против Порошенко

Зеленский утверждает, что не влияет на правоохранительные органы, однако он дал поручение, чтобы все олигархи "жили по закону". Об этом президент рассказал в интервью BBC.

Кстати Зеленский заявил, что уйдет с должности, если не сможет закончить войну

Нет своих-чужих, все олигархи, они должны жить по закону. Порошенко – один из этих олигархов. Я не влияю на жизнь господина Порошенко, слава богу,

– отметил глава государства.

На вопрос об обеспокоенности ЕС из-за изменения ключевых реформаторов в Украине, Зеленский выразил сомнения в эффективности этих должностных лиц.

"Какие такие реформисты были в нашей стране, когда я стал президентом? Расскажите мне, пожалуйста, что же они так сильно реформировали, что наша страна летела в пропасть и все об этом говорили", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент подчеркнул, что власть не уволила всех реформаторов, половина из них осталась.

Что известно об уголовных делах против Порошенко

Против Порошенко в Украине начали около 15 уголовных производств.

В частности, ГБР расследовала дело о якобы записях разговоров с Байденом;

незаконном пересечении госграницы Украины с использованием заведомо поддельных документов;

о переходе украинских кораблей через Керченский пролив;

оь уклонении от уплаты налогов.

Кроме этого, набирает обороты "дело Семочкина". Оно заключается в том, что якобы специально для Сергея Семочко и его назначения создали должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Также расследуют возможную госизмену из-за минских соглашений и ряда других дел.



Дела против Порошенко / Инфографика 24 канала