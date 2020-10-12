Все олигархи должны жить по закону, – Зеленский прокомментировал дела против Порошенко
Президент Владимир Зеленский прокомментировал уголовные дела против своего предшественника Петра Порошенко. Действующий глава государства подчеркнул, что все чиновники или бизнесмены, которые нарушали закон, должны предстать перед судом.
Что говорит Зеленский о делах против Порошенко
Зеленский утверждает, что не влияет на правоохранительные органы, однако он дал поручение, чтобы все олигархи "жили по закону". Об этом президент рассказал в интервью BBC.
Кстати Зеленский заявил, что уйдет с должности, если не сможет закончить войну
Нет своих-чужих, все олигархи, они должны жить по закону. Порошенко – один из этих олигархов. Я не влияю на жизнь господина Порошенко, слава богу,
– отметил глава государства.
На вопрос об обеспокоенности ЕС из-за изменения ключевых реформаторов в Украине, Зеленский выразил сомнения в эффективности этих должностных лиц.
"Какие такие реформисты были в нашей стране, когда я стал президентом? Расскажите мне, пожалуйста, что же они так сильно реформировали, что наша страна летела в пропасть и все об этом говорили", – подчеркнул глава государства.
Кроме того, президент подчеркнул, что власть не уволила всех реформаторов, половина из них осталась.
Что известно об уголовных делах против Порошенко
Против Порошенко в Украине начали около 15 уголовных производств.
- В частности, ГБР расследовала дело о якобы записях разговоров с Байденом;
- незаконном пересечении госграницы Украины с использованием заведомо поддельных документов;
- о переходе украинских кораблей через Керченский пролив;
- оь уклонении от уплаты налогов.
- Кроме этого, набирает обороты "дело Семочкина". Оно заключается в том, что якобы специально для Сергея Семочко и его назначения создали должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.
- Также расследуют возможную госизмену из-за минских соглашений и ряда других дел.