Всеукраинский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Ukraine – это часть международного конкурса Worldskills International.

Такие "Олимпийские игры" для учащихся профессионально-технических учебных заведений, студентов и работников в возрасте от 18-22 лет проводятся в 85 странах уже на протяжении 70 лет.

В этом году финал украинского чемпионата прошел в Мариуполе, Запорожье, Днепре, Киеве и Глевахе (Киевская область), а победителей выбрали 13 октября.

Соревновались молодые специалисты в 9 компетенциях в течение двух недель. Среди них: электромонтажные и сварочные, слесарные и токарные работы, кладка кирпича, парикмахерское искусство, мехатроника, а также эксплуатация и обслуживание железнодорожного транспорта.

Всего участие приняло 80 человек из 23 регионов, а на каждую из компетенций приходилась тройка лидеров, которых выбирали эксперты и жюри. Победителям и всем участникам чемпионата готовы предложить работу крупнейшие промышленные компании Укрзализныця, Интерпайп и Метинвест, который в пятый раз подряд выступает генеральным партнером конкурса и шести компетенций.

Участники довольны, что такие рабочие профессии делают популярными и важными, и признаются, что в этом году задачи были тяжелее, появилась новая техника и инструменты.

"Именно такие меры дают нашей молодежи четкий и важный сигнал – вы нужны своей стране, вас ценят. Министерство образования и науки Украины гордится уровнем вашего профессионального мастерства. За каждым из вас внимательно следят лучшие работодатели страны. Мы уверены, что будущее именно за вами", – обратился к финалистам заместитель министра образования и науки Украины Артур Селецкий.

Глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык пояснил, что для большинства финалистов конкурс Worldskills Ukraine станет первой ступенькой на пути к престижной работе и достойному будущему.

Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди учились и работали в Украине. Наши предприятия ежегодно принимают на работу около 1300 выпускников. Только в этом году мы направим более 40 миллионов гривен на программы по работе с молодежью. Мечты должны сбываться, и в "Метинвесте" это становится возможным,

– отметил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Выпускники профтехучилищ гарантированно получают работу и могут выбрать компанию с хорошими условиями и достойной зарплатой – еще до выпуска их разбирают работодатели.