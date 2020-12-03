Омбудсмен Денисова встретилась с представительницей так называемой "ДНР": о чем договорились
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 3 декабря провела встречу с представительницей оккупационной власти Донецка Дарьей Морозовой. Стороны договорились о возврате на территорию Украины всех материалов уголовного дела в отношении одной гражданки, а также обсудили предстоящий обмен пленными.
Закрытая встреча состоялась на территории контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области. Об этом сообщает 24 канал.
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Передача уголовных дел с оккупированных территорий
Людмила Денисова отметила, что во время встречи говорили по поводу тех уголовных дел, которые остались на оккупационной территории. В частности, в отношении одной гражданки, которая спасает свои права, начиная с 1998 года.
Женщину осудили в 1998 году, в 2001 году следствие вынесло приговор. А уже в 2003 году ее амнистировали. Впрочем женщина уже около 20 лет пытается доказать свою невиновность.
Только в этом году она обращалась ко мне 21 раз. Мне передали ее обращение и к председателю комитета, и к президенту,
– рассказала омбудсмен.
По словам Денисовой, есть 6 уголовных производств в отношении тех людей, которые ее осудили. В частности, в отношении следователей и судьи. Но все эти дела остались в Донецке. Поэтому женщина не может доказать невиновность, потому что оккупационная власть не предоставляла документы.
Пока удалось договорилась о передаче этого дела на подконтрольную территорию Украины. И сейчас все 28 томов уже передали в Апелляционный суд Донецкой области.
Денисова также отметила, что стороны договорились о передаче 125 уголовных дел в отношении 133 граждан Украины, которых удерживают еще в следственных изоляторах на территории, подконтрольной Украине.
"Они были приговорены еще до оккупации. Но дела остались в Донецке. Мы договорились, что сейчас будет принято необходимое решение оккупационными властями, и все материалы нам передадут", – подчеркнула она.
После окончания карантина все КПВВ заработают в обычном режиме
Как сообщила Людмила Денисова, во время встречи стороны согласовали, что после окончания карантина все КПВВ начнут работать в штатном режиме.
Ведь, например, сейчас люди имеют возможность пройти через "Новотроицкое" только в понедельник и пятницу. Кроме этого, оккупанты блокируют работу 3 других КПВВ:
- "Гнутово";
- "Марьинка";
- "Майорское".
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