Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 3 декабря провела встречу с представительницей оккупационной власти Донецка Дарьей Морозовой. Стороны договорились о возврате на территорию Украины всех материалов уголовного дела в отношении одной гражданки, а также обсудили предстоящий обмен пленными.

Закрытая встреча состоялась на территории контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области. Об этом сообщает 24 канал.

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Передача уголовных дел с оккупированных территорий

Людмила Денисова отметила, что во время встречи говорили по поводу тех уголовных дел, которые остались на оккупационной территории. В частности, в отношении одной гражданки, которая спасает свои права, начиная с 1998 года.

Женщину осудили в 1998 году, в 2001 году следствие вынесло приговор. А уже в 2003 году ее амнистировали. Впрочем женщина уже около 20 лет пытается доказать свою невиновность.

Только в этом году она обращалась ко мне 21 раз. Мне передали ее обращение и к председателю комитета, и к президенту,

– рассказала омбудсмен.

По словам Денисовой, есть 6 уголовных производств в отношении тех людей, которые ее осудили. В частности, в отношении следователей и судьи. Но все эти дела остались в Донецке. Поэтому женщина не может доказать невиновность, потому что оккупационная власть не предоставляла документы.

Пока удалось договорилась о передаче этого дела на подконтрольную территорию Украины. И сейчас все 28 томов уже передали в Апелляционный суд Донецкой области.

Денисова также отметила, что стороны договорились о передаче 125 уголовных дел в отношении 133 граждан Украины, которых удерживают еще в следственных изоляторах на территории, подконтрольной Украине.

"Они были приговорены еще до оккупации. Но дела остались в Донецке. Мы договорились, что сейчас будет принято необходимое решение оккупационными властями, и все материалы нам передадут", – подчеркнула она.

Обратите внимание! Во время встречи обе стороны обсудили предстоящий обмен пленными. Но уполномоченная Верховной Рады по правам человека пока не предоставила никакой информации на этот счет.

После окончания карантина все КПВВ заработают в обычном режиме

Как сообщила Людмила Денисова, во время встречи стороны согласовали, что после окончания карантина все КПВВ начнут работать в штатном режиме.

Ведь, например, сейчас люди имеют возможность пройти через "Новотроицкое" только в понедельник и пятницу. Кроме этого, оккупанты блокируют работу 3 других КПВВ: