Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь просит местные советы отменить решение о функционировании региональных языков. Этим местные власти должны заняться после выборов. Также омбудсмен обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием через суд отменить такие решения.

В каких областях действуют региональные языки

По словам языкового омбудсмена, фактически региональные языки действуют в отдельных общинах Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областей. Об этом Креминь написал в фейсбуке.

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Языковой омбудсмен отметил, что согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который вступил в силу 16 июля 2019 года, использования украинского языка является обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления.

На местах законы не соблюдаются

В течение 6 месяцев все нормативные акты должны были привести в соответствие нормативные акты, однако в некоторых регионах закон проигнорировали.

Отдельные органы местного самоуправления до сих пор этого не сделали, а в некоторых из них ведется делопроизводство и даже принятие решений осуществляется региональным языком, что является прямым нарушением действующего законодательства,

– подчеркнул Тарас Креминь.

Креминь указал на факты нарушения языкового законодательства и направил письмо в Офис Генпрокурора.

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