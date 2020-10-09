Оппозиция Кыргызстана выдвинула единого кандидата в премьеры
Сразу 4 оппозиционные партии Кыргызстана определились со своим единственным кандидатом на пост премьера страны. Они предложили кандидатуру Омурбека Бабанова.
В то же время на должность вице-премьера оппозиция выдвинула Тилека Токтогазиева. Об этом информирует 24.kg.
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Итак, такие совместные решения приняли партии "Республика", "Ата Мекен", "Бир Бол"и " Реформа". Они также подписали соответствующий меморандум.
Мы видим, что в стране дестабилизация. Непонятно, что происходит. Поэтому мы официально объединились. Меморандум подписан лидерами партий,
– заметил кандидат в вице-премьеры Токтогазиев.
Совместное заявление оппозиции Кыргызстана