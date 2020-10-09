Сразу 4 оппозиционные партии Кыргызстана определились со своим единственным кандидатом на пост премьера страны. Они предложили кандидатуру Омурбека Бабанова.

В то же время на должность вице-премьера оппозиция выдвинула Тилека Токтогазиева. Об этом информирует 24.kg.

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Итак, такие совместные решения приняли партии "Республика", "Ата Мекен", "Бир Бол"и " Реформа". Они также подписали соответствующий меморандум.

Мы видим, что в стране дестабилизация. Непонятно, что происходит. Поэтому мы официально объединились. Меморандум подписан лидерами партий,

– заметил кандидат в вице-премьеры Токтогазиев.



Совместное заявление оппозиции Кыргызстана

Что известно о Омурбеке Бабанове? Это Киргизский государственный и политический деятель. Он уже занимал кресло премьера в 2011 – 2012 годах. В 2016 году был признан самым богатым человеком Кыргызстана. Его состояние оценивается в 1,5 миллиарда долларов США.