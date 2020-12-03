Леонид Кравчук заявил, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко вряд ли сможет остаться в Беларуси как экс-глава государства. Общество не сможет смириться с его пребыванием на территории страны.

Что сказал Кравчук

Вероятно, у Лукашенко нет шансов побывать в должности бывшего президента в Беларуси. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил лидер украинской делегации в ТКГ Кравчук.

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Вряд ли у него будет нормальная жизнь, если он останется в Беларуси. Возможно, где-то в глубинке белорусского жизни – в селах, районах, меньше враждебности к Лукашенко. Я это понимаю, потому что сужу по Украине,

– подчеркнул Кравчук.

По его словам, активная часть общества не сможет смириться с тем, что Лукашенко, который принес столько несчастий, останется.

Кроме того, Кравчук добавил, что держание за власть самопровозглашенного президента противоречит здравому смыслу.

"Ему будет трудно жить в такой среде, и он будет вынужден покинуть Беларусь", – отметил политик.

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Заметим, недавно СМИ распространили информацию о том, что в окружении Лукашенко, вероятно, произошел раскол. В частности, по данным издания, самопровозглашенный президент теряет контроль над спецслужбами Беларуси.

Обратите внимание! Европейский Союз планирует усилить санкции на окружение Лукашенко. Новые ограничения введут, если самопровозглашенный президент и дальше будет игнорировать требования белорусского народа.