Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что состояние Владимира Зеленского улучшается. Украинский лидер не прекращает дистанционно работать.

Зеленский проводит селекторные совещания и общается с зарубежными партнерами. Об этом сообщает Укринформ.

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Здоровье Президента Владимира Зеленского улучшается ежедневно. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать. В частности, проводит совещания по селектору и международные телефонные звонки. На этой неделе запланированы события с участием Президента в онлайн-режиме,

– подчеркнула Мендель.

Кроме того, улучшается самочувствие и у главы Офиса Президента Андрея Ермака. Мендель надеется, что вскоре и Зеленский и Ермак вернутся к работе в обычном режиме.

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