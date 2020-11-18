Он держится бодро: Мендель рассказала о состоянии Зеленского
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что состояние Владимира Зеленского улучшается. Украинский лидер не прекращает дистанционно работать.
Зеленский проводит селекторные совещания и общается с зарубежными партнерами. Об этом сообщает Укринформ.
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Здоровье Президента Владимира Зеленского улучшается ежедневно. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать. В частности, проводит совещания по селектору и международные телефонные звонки. На этой неделе запланированы события с участием Президента в онлайн-режиме,
– подчеркнула Мендель.
Кроме того, улучшается самочувствие и у главы Офиса Президента Андрея Ермака. Мендель надеется, что вскоре и Зеленский и Ермак вернутся к работе в обычном режиме.
COVID-19 у Зеленского: что известно
- 9 ноября Зеленский сообщил, что инфицировался коронавирусом. Тогда президент рассказал, что из всех симптомов у него есть только повышенная температура тела – 37,5.
- 12 ноября Зеленского госпитализировали в клинику "Феофания".
- Находясь на лечении, президент несколько раз записывал видеообращение к украинцам.
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