"Он лукавил": Чумак объяснил, почему Зеленский говорил неправду во время выступления в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде несколько раз лукавил. В частности, он говорил неправду о состоянии правоохранительных и антикоррупционных органов, а также возможности его вмешательства в их работу.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-заместитель генерального прокурора Виктор Чумак. Он назвал выступление Зеленского "огромным лукавством".
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Работа антикоррупционных органов
Владимир Зеленский во время выступления в Раде отметил, что неудовлетворительно оценил работу антикоррупционных органов в Украине. В то же время Виктор Чумак заверил – президент абсолютно прав.
Если говорить о НАБУ и НАПК – я оцениваю их деятельность очень неплохо. Есть генеральная прокурор, которая не дает ничего делать этим органам,
– сказал Чумак.
Он объяснил, что именно Офис генпрокурора выполняет функции САП в отношении чиновников.
"Мы видим, что никуда не движется дело "ПриватБанка", закрывается дело "Роттердам+". Если не происходит экстрадиция людей, о которых спрашивает НАБУ. Это огромное лукавство, что кто-то плохой", – отметил Чумак.
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Вмешательство президента в правоохранительные органы
Зеленский говорил, что не имеет права вмешиваться в деятельность правоохранительных органов.
"Однако позже сказал, что каждый раз начинает совещания с правоохранительными органами со слов "когда же будут посадки". Президент может проводить такие совещания хотя бы раз в месяц, но не спрашивать, когда будут посадки", – подытожил Чумак.
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