Правительство передало в парламент доработанный проект бюджета на следующий год. Теперь у депутатов есть 10 дней на ознакомление с документом перед голосованием во втором чтении.

Кабмин пытался подготовить такой проект бюджета ко второму чтению, который был бы реально подкреплен как по расходам, так и по доходам. Такое мнение высказал в эфире 24 канала представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.

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Госбюджет стал более реалистичным

По его словам, Кабмин учел то, что процесс согласования основных показателей, в частности с финансовыми партнерами, затянулся.

Он стал более реалистичным. Он уменьшил не только дефицит, но и оптимизировал некоторые расходы. Также он учел те бюджетные выводы, которые предоставляла Верховная Рада до голосования первого чтения,

– отметил Мокан.

Некоторые проблемы остаются

Представитель Кабмина отметил, несмотря на то, что в Госбюджете-2021 остается несколько проблем, он оптимистично настроен на его принятие.

Напомним! Ранее в Кабмине сообщили, что такой проект бюджета удалось согласовать с МВФ. А это было одним из главных условий для размораживания сотрудничества с Фондом. Впрочем, несмотря на это, во фракции "Голос" уже раскритиковали проект сметы на 2021 год.

"Не голосовать за него – гораздо худший сценарий по очень многим причинам, чем принять главную смету", – отметил Мокан.

Когда будет заседание профильного комитета

Также он добавил, что согласно регламенту, бюджетный комитет имеет 10 дней на рассмотрение. "Я думаю, что заседание будет на следующей неделе. Госбюджет примут, скорее всего, в середине декабря", – сказал представитель Кабмина.

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