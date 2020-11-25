Украинская модель Анна Дурицкая рассказала о последних мгновениях жизни российского оппозиционера Бориса Немцова. Политика убили 27 февраля 2015 года.

В свой последний день Немцов был очень взволнован. Несколько раз выглядывал в окно и заявлял, что за ним следят. Об этом Дурицкая рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

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Несмотря на тревожное настроение, Дурицкая с Немцовым поехали ужинать в ресторан. Впоследствии политик предложил любимой прогуляться пешком. Когда они шли вдоль Большого Москворицкого моста, раздался непонятный грохот.

По словам модели, они с Немцовым шли очень близко друг от друга. Сначала девушка подумала, что это салют. Потом почувствовала, как Немцов схватил ее за руку. Тогда Дурицкая поняла, что в него стреляют.

Модель оглянулась, но увидела только серую машину.

Я присела к Борису. И до последнего я думала, что это была злая шутка: ему просто выстрелили в ногу, а он останется жив. Но я видела, как он задыхался и пытался кашлять, а изо рта у него уже пошла кровь,

– рассказала Дурицкая.

Сначала девушка очень растерялась. Однако впоследствии взяла себя в руки и вызвала "скорую".

Модель боится за свою жизнь, потому вероятного убийцу Немцова не называет. Однако отмечает, что это был тот, кто больше всех не хотел, чтобы Немцов стал президентом России

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