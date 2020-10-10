Она улыбнулась: Трамп рассказал, как Меркель отреагировала на критику "Северного потока-2"
Президент США Дональд Трамп заявил, что первым в США раскритиковал Германию за строительство газопровода "Северный поток-2". Однако когда он озвучил свою критику Ангеле Меркель, канцлер только улыбнулась.
Как настоящий джентльмен, Трамп якобы не настаивал на продолжении разговора. Об этом президент США заявил в эфире программы The Rush Limbaugh, сообщает Интерфакс.
Заметьте "Северный поток-2" создает угрозу для Украины, – посол США в России
Она (Меркель – 24 канал) только улыбнулась. Тогда я ей сказал, что не нужно ничего отвечать. Я не хотел, чтобы она оказалась в неловкой ситуации,
– рассказал Трамп.
Он также признался, что считает канцлер Германии "разумным человеком".
США и "Северный поток-2": последние новости
- США против запуска газопровода "Северный Поток-2", который строят Германия и Россия.
- Сейчас строительство "Северного потока-2" остановлено из-за санкций, которые власти США наложили на компании-подрядчики.
- В августе 2020 года Германия предложила США соглашение на миллиард евро, если Вашингтон снимет санкции.
- Осенью 2020 года стало известно, что власти США планируют создать коалицию против строительства российского газопровода.
- Сенаторы США считают, что нужно приложить максимум усилий, чтобы проект "Северный поток-2" никогда не был реализован.