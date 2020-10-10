Президент США Дональд Трамп заявил, что первым в США раскритиковал Германию за строительство газопровода "Северный поток-2". Однако когда он озвучил свою критику Ангеле Меркель, канцлер только улыбнулась.

Как настоящий джентльмен, Трамп якобы не настаивал на продолжении разговора. Об этом президент США заявил в эфире программы The Rush Limbaugh, сообщает Интерфакс.

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Она (Меркель – 24 канал) только улыбнулась. Тогда я ей сказал, что не нужно ничего отвечать. Я не хотел, чтобы она оказалась в неловкой ситуации,

– рассказал Трамп.

Он также признался, что считает канцлер Германии "разумным человеком".

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