Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что близкие к Виктору Медведчука медиа работают по закону. Оценку нарратива, которые они несут в массы, должны давать СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

Что сказал Арестович

Следует разделять профессиональную деятельность журналистов и заявления гостей, приглашанных на телеканалы. Об этом Арестович заявил в эфире "Громадського радио".

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Они не являются нашими врагами, они являются представителями украинских СМИ, работающих по закону. Мы приветствуем их профессиональную деятельность. Другое дело, что некоторые лица, пользуясь их возможностями, доносят выкривленную, искаженную или предвзятую информацию,

– заметил Арестович.

В комментарии "Украинской правде" спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе рассказал, что телеканалы, о которых идет речь (NewsOne, "112" и ZIK – 24 канал) работают по лицензиям, которые выдали в Украине. В то же время он не уполномочен отслеживать редакционную политику этих медиа.

"Это прерогатива СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Они должны нам сказать, там пророссийские нарративы", – подчеркнул Арестович.

Он добавил, что приветствует их "журналистскую деятельность", а не нарративы, которые они несут в массы: "Государство не может вести себя как Фейсбук, если в соцсетях кричат, что это Медведчук, это пророссийские каналы и так далее, то это их право. У нас свобода мысли".

Обратите внимание! Недавно председатель Офис Президента Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником. Теперь он будет заниматься вопросами стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.